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The Guardian

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Членам медичної ради надходили дзвінки з погрозами через підтримку Степанова - Голубовська

Київ • УНН

 • 16135 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Членам медичної ради, які закликали народних депутатів не голосувати за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, надходили дзвінки з погрозами. Про це заявила заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська під час ефіру на телеканалі "НАШ", пише УНН.

Членам медичної ради надходили дзвінки з погрозами через підтримку Степанова - Голубовська

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За словами інфекціоніста, деяким членам медичної ради телефонували і погрожували, щоб вони не приходили і не виступали за скасування відставки Степанова.

Цитата

“Наша глава однієї пацієнтської організації хворих з „орфанними“ захворюваннями каже, що обдзвонювали їх бази даних. І дзвонили людям, а їх вже немає живих. Щоб вони вийшли на мітинг проти відставки Степанова”, — розповіла лікар.

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Як зазначила Голубовська, під час медичної ради при Міністерстві охорони здоров’я, який, вперше, після ексглави Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун, був відновлений Степановим в рамках консультативної функції, медичні профсоюзи виступили із заявою проти відставки Степанова. Однак влада проігнорувала цю заяву.

Цитата

“Медичні профсоюзи під час прес-конференції офіційно підтримали Степанова і виступили із заявою про те, що не на часі знімати Степанова, оскільки медична громадськість не сприймає нову кандидатуру”, — заявила Голубовська.

Нагадаємо

Максима Степанова відсторонили через те, що він занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19. Саме це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаль кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

Менше ніж за 4 години, представники медичної спільноти залишили сотні коментарів під постом звільненого з посади міністра Максима Степанова.

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