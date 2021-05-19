"Спасибо, что в это время были с нами": врачи поблагодарили Максима Степанова

Цитата:

"Хочу поблагодарить всех, кто помогал спасать украинцев в течение этого бурного года. Медикам, волонтерам, команде министерства, всем, кто боролся с тяжелыми последствиями пандемии и делал свой вклад в здоровье нации", - такими словами начинает свой прощальный пост Степанов.

И в ответ тоже получает слова благодарности.

"Спасибо Вам! Вы показали, что когда работает профессионал, подняться можно даже со дна! И таки хочется верить, что власть все же прислушивается к нам" - написала Елена Голубенко, которая работает на киевской "скорой".

"Спасибо, что были это время вместе с нами! Министерство здравоохранения первый раз обрело человеческое лицо, первый раз у нас появилась обратная связь, первый раз на наши проблемы обратили внимание. Только медики знают, в каком состоянии находилась система здравоохранения, как было тяжело и какая титаническая работа проделана, а также, как саботировались Ваши решения на местах. Спасибо за всё, Вы - борец, а мы - с вами!" - врач-анестезиолог Наталья Булгакова из Харькова.

"Спасибо! Вы первый министр, который реально пытался решить проблему с низкими зарплатами медработников!" - врач-педиатр Татьяна Семенюк.

"Спасибо. Вы лучший министр, который не старался ничего разваливать, а только восстанавливать и восстанавливать все и так разворованное и разваленное. И за умение прислушиваться к обычным медицинских работникам и помочь по возможности" - врач "скорой" Олег Березюк.

И подобных комментариев за несколько часов собралось более двух сотен. Большинство из них от медицинских работников из разных уголков страны.

В своем посте Степанов написал: "Ваша поддержка - лучший индикатор качества и высокой оценки работы меня и моей команды". Он также подчеркнул, что в сессионном зале ВР поддержки не почувствовал, а должность оставляет с чистым сердцем и совестью.

"Мы с минимальными потерями преодолели третью волну пандемии, заключили контракты на 42 млн доз вакцин, восстанавливали медицинскую отрасль в кризисных условиях фактически с нуля, почти завершили разработку сертификатов вакцинации, запустили трансплантации и многие другие проекты. Все это уже не удастся уничтожить, надеюсь", - написал Степанов.

Дополнение

Напомним, что причиной для отставки Степанова стало то, что он слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19. Именно это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и подал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.