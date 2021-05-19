“Дякуємо, що в цей час були з нами”: лікарі подякували Максиму Степанову
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Представники медичної спільноти менше ніж за чотири години залишили сотні коментарів під постом звільненого з посади міністра Максима Степанова. У коментарях медики дякують йому, називають єдиним міністром, який “не розвалював, а будував”, та жалкують про його звільнення, пише УНН.
Цитата:
“Хочу подякувати всім, хто допомагав рятувати українців протягом цього буремного року. Медикам, волонтерам, команді міністерства, усім, хто боровся з тяжкими наслідками пандемії та робив свій вклад у здоров’я нації”, — такими словами починає свій прощальний пост Степанов.
Та у відповідь теж отримує слова вдячності.
“Дякуємо Вам! Ви показали, що коли працює професіонал, піднятись можна навіть з дна! І таки хочеться вірити, що влада все ж таки прислухається до нас!” — написала Олена Голубенко, яка працює на київській “швидкій”.
“Спасибо, что были это время вместе с нами! Министерство здравоохранения первый раз обрело человеческое лицо, первый раз у нас появилась обратная связь, первый раз на наши проблемы обратили внимание. Только медики знают, в каком состоянии находилась система здравоохранения, как было тяжело и какая титаническая работа проделана, а также, как саботировались Ваши решения на местах. Спасибо за всё, Вы — борец, а мы — с Вами!”, — лікар-анестезіолог Наталія Булгакова з Харкова.
“Дякую! Ви перший міністр, який реально намагався вирішити проблему з низькими зарплатами медпрацівників!” — лікар-педіатр Тетяна Семенюк.
“Дякую. Ви найкращий міністр, який не старався нічого розвалювати, а тільки відновлювати і відбудовувати все і так розкрадене і розвалене. І за вміння прислухатися до звичайних медичних працівників і допомогти по можливості” - лікар “швидкої” Олег Березюк.
І подібних коментарів за кілька годин зібралося більше ніж дві сотні. Більшість з них від медичних працівників з різних куточків країни.
У своєму пості Степанов написав: “Ваша підтримка — найкращий індикатор якості та високої оцінки роботи мене та моєї команди”. Він також підкреслив, що у сесійній залі ВР підтримки не відчув, а посаду залишає з чистим серцем і сумлінням.
“Ми з мінімальними втратами подолали третю хвилю пандемії, уклали контракти на 42 млн доз вакцин, відбудовували медичну галузь у кризових умовах фактично з нуля, майже завершили розробку сертифікатів вакцинації, запустили трансплантацію та багато інших проектів. Все це вже не вдасться знищити, сподіваюсь”, — написав Степанов.
Доповнення
Нагадаємо, що причиною для відставки Степанова стало те, що він занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19. Саме це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.