Членам медицинского совета поступали звонки с угрозами из-за поддержки Степанова - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Членам медицинского совета, которые призвали народных депутатов не голосовать за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, поступали звонки с угрозами. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская во время эфира на телеканале "НАШ", пишет УНН.
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По словам инфекциониста, некоторым членам медицинского совета звонили и угрожали, чтобы они не приходили и не выступали за отмену отставки Степанова.
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“Наша глава одной пациентской организации больных с „орфанными“ заболеваниями говорит, что обзванивали их базы данных. И звонили людям, а их уже нет живых. Чтобы они вышли на митинг против отставки Степанова”, — рассказала врач.
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Как отметила Голубовская, во время медицинского совета при Министерстве здравоохранения, который, впервые, после экс-главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, был восстановлен Степановым в рамках консультативной функции, медицинские профсоюзы выступили с заявлением против отставки Степанова. Однако власть проигнорировала это заявление.
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“Медицинские профсоюзы во время пресс-конференции официально поддержали Степанова и выступили с заявлением о том, что не время снимать Степанова, поскольку медицинская общественность не воспринимает новую кандидатуру”, — заявила Голубовская.
Напомним
Максима Степанова отстранили из-за того, что он слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19. Именно это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаль кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.
Меньше чем за 4 часа, представители медицинского сообщества оставили сотни комментариев под постом уволенного с должности министра Максима Степанова.