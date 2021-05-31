“Такие требования Офиса президента, ничего не знаем” - Голубовская назвала причины закрытия инфекционных отделений в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Инфекционные отделения в Украине закрывают по причине лишения финансирования, которое инициировано Офисом президента. Об этом на своей странице в Facebook написала заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.
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Главный инфекционист отмечает, что уменьшение инфекционных отделений связано с требованиями Офиса президента, где работают “абсолютно некомпетентные люди, внедряющие реформу вторичного уровня”.
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“Вся дискуссия, заводящая чиновников в полный тупик, ибо ни на один вопрос нельзя получить вменяемый ответ, заканчивается фразой - “такие требования офиса президента, ничего не знаем”. Это просто прекрасно. Интересно, а кто консультирует этот офис? Просто хочется в глаза посмотреть, к совести вызвать там бесполезно. С июня ковидного пакета нет, куда девать больных - никого не волнует”, - отметила врач.
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Резкое ограничение доступа к медицинской помощи является преступлением против народа. А целенаправленное, непродуманное уничтожение всех структур, отвечающих за биобезопасность в стране - на грани сдачи ее национальных интересов, считает эпидемиолог.
Напомним
В Николаеве, в результате лишения финансирования, закрывают единственную в области отстроенную больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.
Кроме того, Голубовская отмечала, что членам медицинского совета, которые призвали народных депутатов не голосовать за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, поступали звонки с угрозами.
Максима Степанова отстранили из-за того, что он слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19. Именно это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.
Меньше чем за 4 часа, представители медицинского сообщества оставили сотни комментариев под постом уволенного с должности министра Максима Степанова.