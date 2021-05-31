“Такие требования Офиса президента, ничего не знаем” - Голубовская назвала причины закрытия инфекционных отделений в Украине

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 30563 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 65414 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 82127 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 238580 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 136544 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 407231 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 318487 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216083 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245426 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255857 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.2м/с
49%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 11366 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 10621 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 10881 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 9078 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 17186 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 9188 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 17474 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 143587 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 238635 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 407276 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 14590 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 23204 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 52287 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 76327 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 61095 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

“Такие требования Офиса президента, ничего не знаем” - Голубовская назвала причины закрытия инфекционных отделений в Украине

Киев • УНН

 • 13310 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Инфекционные отделения в Украине закрывают по причине лишения финансирования, которое инициировано Офисом президента. Об этом на своей странице в Facebook написала заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.

“Такие требования Офиса президента, ничего не знаем” - Голубовская назвала причины закрытия инфекционных отделений в Украине

Детали

Главный инфекционист отмечает, что уменьшение инфекционных отделений связано с требованиями Офиса президента, где работают “абсолютно некомпетентные люди, внедряющие реформу вторичного уровня”.

Цитата

“Вся дискуссия, заводящая чиновников в полный тупик, ибо ни на один вопрос нельзя получить вменяемый ответ, заканчивается фразой - “такие требования офиса президента, ничего не знаем”. Это просто прекрасно. Интересно, а кто консультирует этот офис? Просто хочется в глаза посмотреть, к совести вызвать там бесполезно. С июня ковидного пакета нет, куда девать больных - никого не волнует”, - отметила врач.

Детали

Резкое ограничение доступа к медицинской помощи является преступлением против народа. А целенаправленное, непродуманное уничтожение всех структур, отвечающих за биобезопасность в стране - на грани сдачи ее национальных интересов, считает эпидемиолог.

Напомним

В Николаеве, в результате лишения финансирования, закрывают единственную в области отстроенную больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.

Кроме того, Голубовская отмечала, что членам медицинского совета, которые призвали народных депутатов не голосовать за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, поступали звонки с угрозами.

Максима Степанова отстранили из-за того, что он слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19. Именно это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

Меньше чем за 4 часа, представители медицинского сообщества оставили сотни комментариев под постом уволенного с должности министра Максима Степанова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75