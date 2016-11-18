Табір для біженців підпалили на острові у Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На острові Хіос у Греції мігранти підпалили табір для біженців, вчинили погром у магазинів і автомобілів, передає УНН з посиланням на Keep Talking Greece.
За даними місцевого ЗМІ, погром в таборі для біженці розпочався після 23:00, коли група мігрантів і біженців розбила вікно магазину феєрверків на острові.
Повернувшись у табір, вони почали запалювати украдені феєрверки і кидати їх у будинки. Декілька з них миттєво загорілося.
Пожежники загасили полум’я, однак декілька жител не вдалося врятувати.
Потім переселенці за межами табору почали кидати камені в автомобілі і магазини.
Правоохоронцями було затримано 37 учасників акції, 4 – отримали поранення.