Лагерь для беженцев подожгли на острове в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На острове Хиос в Греции мигранты подожгли лагерь для беженцев, разгромили магазины и автомобили, передает УНН со ссылкой на Keep Talking Greece.
По данным местного СМИ, погром в лагере для беженцев начался после 23:00, когда группа мигрантов и беженцев разбила окно магазина фейерверков на острове.
Вернувшись в лагерь, они начали зажигать украденные фейерверки и бросать их в дома. Некоторые из них мгновенно загорелось.
Пожарные потушили пламя, однако несколько жилищ не удалось спасти.
Затем переселенцы за пределами лагеря начали бросать камни в автомобили и магазины.
Правоохранители задержали 37 участников акции, 4 - получили ранения.