Сирія готова розмістити Сили ООН у буферній зоні, де зараз війська Ізраїлю
Київ • УНН
Новий лідер Сирії Ахмад аль Шараа готовий розмістити миротворців ООН у буферній зоні з Ізраїлем. Це рішення пов'язане з недавнім зайняттям ізраїльськими військами буферної зони на Голанських висотах.
Нова влада Сирії заявили, що готова розглянути можливість розміщення вздовж кордону з Ізраїлем миротворців ООН. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа заявив, що погодиться на розміщення Миротворчих сил ООН у буферній зоні з Ізраїлем.
Він також додав, що просування Ізраїлю в регіоні було пов’язане з присутністю іранських сил та "Хезболли", однак після повалення режиму Башара Асада, на його думку, ці сили більше не мають жодного впливу.
Зараз Ізраїль використовує певні приводи для того, щоб просуватися в сирійські регіони, зокрема в буферну зону
Ізраїльські військові зайняли буферну зону на Голанських висотах на початку грудня і аргументували це тим, що через відхід сирійських військ перестала діяти угода про розмежування з Сирією 1974 року. ЦАХАЛ також зайняв схили гори Хермон на сирійській стороні.
Нагадаємо
У грудні Ахмад аль-Шараа, після усунення режима Асада, звинуватив Ізраїль у використанні фальшивих приводів для атак. Нове керівництво Сирії заявляло про намір уникати конфліктів та зосередитись на відбудові країни.