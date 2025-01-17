Сирія готова розмістити Сили ООН у буферній зоні, де зараз війська Ізраїлю

Нова влада Сирії заявили, що готова розглянути можливість розміщення вздовж кордону з Ізраїлем миротворців ООН. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.



Деталі

Фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа заявив, що погодиться на розміщення Миротворчих сил ООН у буферній зоні з Ізраїлем.

Він також додав, що просування Ізраїлю в регіоні було пов’язане з присутністю іранських сил та "Хезболли", однак після повалення режиму Башара Асада, на його думку, ці сили більше не мають жодного впливу.

Зараз Ізраїль використовує певні приводи для того, щоб просуватися в сирійські регіони, зокрема в буферну зону