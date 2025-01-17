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Сирія готова розмістити Сили ООН у буферній зоні, де зараз війська Ізраїлю

Сирія готова розмістити Сили ООН у буферній зоні, де зараз війська Ізраїлю

Київ • УНН

 • 27816 перегляди

Новий лідер Сирії Ахмад аль Шараа готовий розмістити миротворців ООН у буферній зоні з Ізраїлем. Це рішення пов'язане з недавнім зайняттям ізраїльськими військами буферної зони на Голанських висотах.

Нова влада Сирії заявили, що готова розглянути можливість розміщення вздовж кордону з Ізраїлем миротворців ООН. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа заявив, що погодиться на розміщення Миротворчих сил ООН у буферній зоні з Ізраїлем.

Він також додав, що просування Ізраїлю в регіоні було пов’язане з присутністю іранських сил та "Хезболли", однак після повалення режиму Башара Асада, на його думку, ці сили більше не мають жодного впливу.

Зараз Ізраїль використовує певні приводи для того, щоб просуватися в сирійські регіони, зокрема в буферну зону

- зазначив аль Шараа.

Ізраїльські військові зайняли буферну зону на Голанських висотах на початку грудня і аргументували це тим, що через відхід сирійських військ перестала діяти угода про розмежування з Сирією 1974 року. ЦАХАЛ також зайняв схили гори Хермон на сирійській стороні.

Нагадаємо

У грудні Ахмад аль-Шараа, після усунення режима Асада, звинуватив Ізраїль у використанні фальшивих приводів для атак. Нове керівництво Сирії заявляло про намір уникати конфліктів та зосередитись на відбудові країни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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