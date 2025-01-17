Сирия готова разместить Силы ООН в буферной зоне, где сейчас войска Израиля
Киев • УНН
Новый лидер Сирии Ахмад аль Шараа готов разместить миротворцев ООН в буферной зоне с Израилем. Это решение связано с недавним занятием израильскими войсками буферной зоны на Голанских высотах.
Новые власти Сирии заявили, что готовы рассмотреть возможность размещения вдоль границы с Израилем миротворцев ООН. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Фактический лидер Сирии Ахмад аль Шараа заявил, что согласится на размещение Миротворческих сил ООН в буферной зоне с Израилем.
Он также добавил, что продвижение Израиля в регионе было связано с присутствием иранских сил и «Хезболлы», однако после свержения режима Башара Асада, по его мнению, эти силы больше не имеют никакого влияния.
Сейчас Израиль использует определенные поводы для того, чтобы продвигаться в сирийские регионы, в частности в буферную зону
Израильские военные заняли буферную зону на Голанских высотах в начале декабря и аргументировали это тем, что из-за ухода сирийских войск перестало действовать соглашение о разграничении с Сирией 1974 года. ЦАХАЛ также занял склоны горы Хермон на сирийской стороне.
Напомним,
В декабре Ахмад аль-Шараа, после устранения режима Асада, обвинил Израиль в использовании фальшивых предлогов для атак. Новое руководство Сирии заявляло о намерении избегать конфликтов и сосредоточиться на восстановлении страны.