Сирия готова разместить Силы ООН в буферной зоне, где сейчас войска Израиля

ukenru
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 69521 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16 января, 16:32 • 107455 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16 января, 16:30 • 103109 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 103806 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 109345 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
16 января, 10:49 • 116740 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 150779 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 162428 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 190426 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 295675 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак раскрыл детали относительно возможного размещения иностранных войск в Украине

Ермак раскрыл детали относительно возможного размещения иностранных войск в Украине

16 января, 15:15 • 42331 просмотра
Люксовый автомобиль, который принадлежит семье чиновницы налоговой с Франковщины, конфискуют

Люксовый автомобиль, который принадлежит семье чиновницы налоговой с Франковщины, конфискуют

16 января, 16:44 • 49134 просмотра
НАБУ просит ВСП наказать судью Печерского районного суда Киева: почему

НАБУ просит ВСП наказать судью Печерского районного суда Киева: почему

16 января, 16:58 • 43375 просмотра
Увольнения в ГНС продолжаются: Кравченко принял ряд важных решений

Увольнения в ГНС продолжаются: Кравченко принял ряд важных решений

16 января, 17:09 • 27774 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 70749 просмотра
публикации
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 70749 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 107454 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 103108 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 187397 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 204859 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 69515 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 137820 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 131454 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 164230 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 152874 просмотра
Актуальное
Сирия готова разместить Силы ООН в буферной зоне, где сейчас войска Израиля

Сирия готова разместить Силы ООН в буферной зоне, где сейчас войска Израиля

Киев  •  УНН

 • 363 просмотра

Read in English

Новый лидер Сирии Ахмад аль Шараа готов разместить миротворцев ООН в буферной зоне с Израилем. Это решение связано с недавним занятием израильскими войсками буферной зоны на Голанских высотах.

Новые власти Сирии заявили, что готовы рассмотреть возможность размещения вдоль границы с Израилем миротворцев ООН. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фактический лидер Сирии Ахмад аль Шараа заявил, что согласится на размещение Миротворческих сил ООН в буферной зоне с Израилем.

Он также добавил, что продвижение Израиля в регионе было связано с присутствием иранских сил и «Хезболлы», однако после свержения режима Башара Асада, по его мнению, эти силы больше не имеют никакого влияния.

Сейчас Израиль использует определенные поводы для того, чтобы продвигаться в сирийские регионы, в частности в буферную зону

- отметил аль Шараа.

Израильские военные заняли буферную зону на Голанских высотах в начале декабря и аргументировали это тем, что из-за ухода сирийских войск перестало действовать соглашение о разграничении с Сирией 1974 года. ЦАХАЛ также занял склоны горы Хермон на сирийской стороне.

Напомним,

В декабре Ахмад аль-Шараа, после устранения режима Асада, обвинил Израиль в использовании фальшивых предлогов для атак. Новое руководство Сирии заявляло о намерении избегать конфликтов и сосредоточиться на восстановлении страны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости МираНовости из соцсетей

Обратиться по вопросам размещения рекламы