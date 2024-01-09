Син Кернеса не бачить сенсу у розслідуванні замаху на батька

Кирило Кернес, син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, не бачить сенсу в розслідуванні замаху на батька, який стався у 2014 році. Про це він заявив в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону. Експерти, опитані УНН, вважають, що згадками про смерть батька він намагається пропіаритися.

"Я вважаю, що це робота слідчих органів. Ви самі знаєте, що замах ніколи не розслідувався. Батька вже немає – гадаю, що це не має сенсу", - сказав Кернес, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може він сказати, хто стоїть за замахом на його батька.

При цьому він зазначив, що Геннадій Кернес здогадувався, хто стоїть за замахом на нього й ділився з сином своїми думками.

Водночас Кирило Кернес, відповідаючи на запитання, чи знає ці прізвища, зазначив, що не впевнений, чи живі ще ці люди. Він також додав, що не стежить за ними.

За його словами, причиною замаху було те, що Геннадій Кернес був принциповою людиною, сильною, характерною. "Тому багатьох людей, звісно, він не влаштовував. І я гадаю, що це основна причина", - сказав Кернес-молодший.

Кирило Кернес взагалі не зʼявлявся у медіапросторі України. Він почав активно просувати свої заяви у деяких ЗМІ аж через три роки після смерті батька. При цьому, за словами Кирила Кернеса, він жадає справедливості. Водночас дивує його позиція з приводу замаху на Геннадія Кернеса, після якого колишній мер Харкова залишився прикутим до інвалідного візка.

Харківський депутат від політичної сили "Блок Кернеса – Успішний Харків" Олег Каратуманов вважає, що таким чином Кирило Кернес намагається пропіаритись на смерті батька, а його дії зрежисовані.

"От дивіться - 3,5 роки він мовчав, його все влаштовувало, у нього ніяких питань не було. А через 3,5 роки він починає робити якісь такі чудні заяви... от у мене була фракція (засідання фракції – ред.) і я на фракції ... всім поставив питання - а хто режисер всього цього, що зараз відбувається? Він 3,5 роки мовчав, а зараз такий правдолюбець... треба шукати, хто в цьому зацікавлений і хто режисер всього цього кіно", - зазначив Каратуманов в ексклюзивному коментарі УНН.

Опитані УНН експерти також схиляються до думки, що Кернес-молодший намагається таким чином увійти в українське медіаполе.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта вважає, що Кирило Кернес продовжуватиме привертати до себе увагу абсурдними заявами й намагатиметься повернутися в політичне життя будь-яким способом, навіть використовуючи смерть батька.

"Син Кернеса... він виліз із темряви, він буде зараз своїми заявами підігрівати інтерес навколо себе, самими абсурдними заявами й безглуздими, йому це потрібно, щоб розводити своє прізвище і повернути його у поле якогось політичного пінг-понгу, не більше", - зазначив Шабовта в ексклюзивному коментарі УНН.

Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що з морально-етичної точки зору негарно піаритися на смерті батька.

"Конкретно ця історія, вона чим показова: воно ж не відразу почалося, пройшло достатньо багато часу, все було тихо і спокійно, ніхто нічого не піднімав, ніякі питання і проблеми. А коли, мабуть, у цієї людини (Кирила Кернеса – ред.) не вийшло щось там… в самостійному плаванні, бо одна справа, коли в тебе є батько, інша – коли немає, і ти починаєш сам займатися політичною діяльністю, бізнесовою, не маючи при цьому навичок, компетенції, таланту, і в тебе починаються великі проблеми, дуже часто люди вдаються до такого", - зазначив він в ексклюзивному коментарі УНН.

За його словами, аналогічні історії часто трапляються в західних країнах, коли помирає якийсь мільйонер і через кілька років починаються поміж дітьми чи партнерами скандали, бо в когось не пішли справи і він починає фактор смерті використовувати, щоб привернути до себе увагу, здобути собі якісь переваги.

"Тут дуже схожа історія. Бо мені складно уявити людину, яка точно знає, що її батька вбили, як він говорить, і він при цьому мовчить довгий період часу. Ходить, спілкується спокійно з тими людьми, яких він тепер обвинувачує, що вони могли мати якийсь стосунок. Це ж ненормально виглядає з точки зору людської поведінки. Тому я тут схильний вважати, що це погана історія, яка пов’язана з бажанням щось здобути собі в такий спосіб", - уточнив Рейтерович.

Політолог також додав, що таким чином Кернесу-молодшому не вдасться прийти до влади у Харкові. "Про Кернеса (старшого – ред.) згадують, але імідж батька не завжди на дітях відображається позитивно", - резюмував Рейтерович.

Нагадаємо

Раніше УНН детально розповідав, хто такий Кирило Кернес та як його заяви підіграють кремлю. Крім того, дивує і його заява, що він не народжений для війни, а тому втік з України.

Водночас із власних джерел УНН стало відомо, що Кернес регулярно зустрічається у Відні з Євгеном Мураєвим, лідером забороненої проросійської партії "Наші". Це може свідчити про те, що Кернес-молодший марить гауляйтерством. Його, зокрема, підозрюють у можливому сприянні проросійським елементам з метою дестабілізації регіону.