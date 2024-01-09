Син Кернеса не бачить сенсу у розслідуванні замаху на батька

ukenru
29 березня, 17:57 • 137252 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 168866 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 156327 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 194043 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 167656 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 147950 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 154943 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149563 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 416676 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173043 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
50 %
747 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 76405 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 80579 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 85565 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 84519 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 66395 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 267375 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 416629 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 466965 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 473095 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 380411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 36742 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 168867 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 140237 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 133865 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 107331 перегляди
Актуальне
Син Кернеса не бачить сенсу у розслідуванні замаху на батька

Син Кернеса не бачить сенсу у розслідуванні замаху на батька

Київ • УНН

 • 262020 перегляди

Кирило Кернес сумнівається в необхідності розслідування замаху на його батька у 2014 році. Експерти припускають, що він використовує цей інцидент для самореклами.

Кирило Кернес, син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, не бачить сенсу в розслідуванні замаху на батька, який стався у 2014 році. Про це він заявив в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону. Експерти, опитані УНН, вважають, що згадками про смерть батька він намагається пропіаритися.

"Я вважаю, що це робота слідчих органів. Ви самі знаєте, що замах ніколи не розслідувався. Батька вже немає – гадаю, що це не має сенсу", - сказав Кернес, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може він сказати, хто стоїть за замахом на його батька.

При цьому він зазначив, що Геннадій Кернес здогадувався, хто стоїть за замахом на нього й ділився з сином своїми думками. 

Водночас Кирило Кернес, відповідаючи на запитання, чи знає ці прізвища, зазначив, що не впевнений, чи живі ще ці люди.  Він також додав, що не стежить за ними.

За його словами, причиною замаху було те, що Геннадій Кернес був принциповою людиною, сильною, характерною. "Тому багатьох людей, звісно, він не влаштовував. І я гадаю, що це основна причина", - сказав Кернес-молодший.

Кирило Кернес взагалі не зʼявлявся у медіапросторі України. Він почав активно просувати свої заяви у деяких ЗМІ аж через три роки після смерті батька. При цьому, за словами Кирила Кернеса, він жадає справедливості. Водночас дивує його позиція з приводу замаху на Геннадія Кернеса, після якого колишній мер Харкова залишився прикутим до інвалідного візка.

Харківський депутат від політичної сили "Блок Кернеса – Успішний Харків" Олег Каратуманов вважає, що таким чином Кирило Кернес намагається пропіаритись на смерті батька, а його дії зрежисовані. 

"От дивіться - 3,5 роки він мовчав, його все влаштовувало, у нього ніяких питань не було. А через 3,5 роки він починає робити якісь такі чудні заяви... от у мене була фракція (засідання фракції – ред.) і я на фракції ... всім поставив питання - а хто режисер всього цього, що зараз відбувається? Він 3,5 роки мовчав, а зараз такий правдолюбець... треба шукати, хто в цьому зацікавлений і хто режисер всього цього кіно", - зазначив Каратуманов в ексклюзивному коментарі УНН.

Опитані УНН експерти також схиляються до думки, що Кернес-молодший намагається таким чином увійти в українське медіаполе.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта вважає, що Кирило Кернес продовжуватиме привертати до себе увагу абсурдними заявами й намагатиметься повернутися в політичне життя будь-яким способом, навіть використовуючи смерть батька.

"Син Кернеса... він виліз із темряви, він буде зараз своїми заявами підігрівати інтерес навколо себе, самими абсурдними заявами й безглуздими, йому це потрібно, щоб розводити своє прізвище і повернути його у поле якогось політичного пінг-понгу, не більше", - зазначив Шабовта в ексклюзивному коментарі УНН.

Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що з морально-етичної точки зору негарно піаритися на смерті батька.

"Конкретно ця історія, вона чим показова: воно ж не відразу почалося, пройшло достатньо багато часу, все було тихо і спокійно, ніхто нічого не піднімав, ніякі питання і проблеми. А коли, мабуть, у цієї людини (Кирила Кернеса – ред.) не вийшло щось там… в самостійному плаванні, бо одна справа, коли в тебе є батько, інша – коли немає, і ти починаєш сам займатися політичною діяльністю, бізнесовою, не маючи при цьому навичок, компетенції, таланту, і в тебе починаються великі проблеми, дуже часто люди вдаються до такого", - зазначив він в ексклюзивному коментарі УНН.

За його словами, аналогічні історії часто трапляються в західних країнах, коли помирає якийсь мільйонер і через кілька років починаються поміж дітьми чи партнерами  скандали, бо в когось не пішли справи і він починає фактор смерті використовувати, щоб привернути до себе увагу, здобути собі якісь переваги.

"Тут дуже схожа історія. Бо мені складно уявити людину, яка точно знає, що її батька вбили, як він говорить, і він при цьому мовчить довгий період часу. Ходить, спілкується спокійно з тими людьми, яких він тепер обвинувачує, що вони могли мати якийсь стосунок. Це ж ненормально виглядає з точки зору людської поведінки. Тому я тут схильний вважати, що це погана історія, яка пов’язана з бажанням щось здобути собі в такий спосіб", - уточнив Рейтерович.

Політолог також додав, що таким чином Кернесу-молодшому не вдасться прийти до влади у Харкові. "Про Кернеса (старшого – ред.) згадують, але імідж батька не завжди на дітях відображається позитивно", - резюмував Рейтерович.

Нагадаємо

Раніше УНН детально розповідав, хто такий Кирило Кернес та як його заяви підіграють кремлю. Крім того, дивує і його заява, що він не народжений для війни, а тому втік з України.

Водночас із власних джерел УНН стало відомо, що Кернес регулярно зустрічається у Відні з Євгеном Мураєвим, лідером забороненої проросійської партії "Наші". Це може свідчити про те, що Кернес-молодший марить гауляйтерством.  Його, зокрема, підозрюють у можливому сприянні проросійським елементам з метою дестабілізації регіону. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70