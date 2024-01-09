Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, не видит смысла в расследовании покушения на отца, которое произошло в 2014 году. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Эксперты, опрошенные УНН, считают, что упоминаниями о смерти отца он пытается пропиариться.

"Я считаю, что это работа следственных органов. Вы сами знаете, что покушение никогда не расследовалось. Отца уже нет - думаю, что это не имеет смысла", - сказал Кернес, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли он сказать, кто стоит за покушением на его отца.

При этом он отметил, что Геннадий Кернес догадывался, кто стоит за покушением на него и делился с сыном своими мыслями.

В то же время Кирилл Кернес, отвечая на вопрос, знает ли эти фамилии, отметил, что не уверен, живы ли еще эти люди. Он также добавил, что не следит за ними.

По его словам, причиной покушения было то, что Геннадий Кернес был принципиальным человеком, сильным, характерным. "Поэтому многих людей, конечно, он не устраивал. И я думаю, что это основная причина", - сказал Кернес-младший.

Кирилл Кернес вообще не появлялся в медиапространстве Украины. Он начал активно продвигать свои заявления в некоторых СМИ только через три года после смерти отца. При этом, по словам Кирилла Кернеса, он жаждет справедливости. В то же время удивляет его позиция по поводу покушения на Геннадия Кернеса, после которого бывший мэр Харькова остался прикованным к инвалидной коляске.

Харьковский депутат от политической силы "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Олег Каратуманов считает, что таким образом Кирилл Кернес пытается пропиариться на смерти отца, а его действия срежиссированы.

"Вот смотрите - 3,5 года он молчал, его все устраивало, у него никаких вопросов не было. А через 3,5 года он начинает делать какие-то такие странные заявления... вот у меня была фракция (заседание фракции - ред.) и я на фракции... всем задал вопрос - а кто режиссер всего этого, что сейчас происходит? Он 3,5 года молчал, а сейчас такой правдолюбец... надо искать, кто в этом заинтересован и кто режиссер всего этого кино", - отметил Каратуманов в эксклюзивном комментарии УНН.

Опрошенные УНН эксперты также склоняются к мнению, что Кернес-младший пытается таким образом войти в украинское медиаполе.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что Кирилл Кернес будет продолжать привлекать к себе внимание абсурдными заявлениями и будет пытаться вернуться в политическую жизнь любым способом, даже используя смерть отца.

"Сын Кернеса... он вылез из темноты, он будет сейчас своими заявлениями подогревать интерес вокруг себя, самыми абсурдными заявлениями и бессмысленными, ему это нужно, чтобы разводить свою фамилию и вернуть ее в поле какого-то политического пинг-понга, не более", - отметил Шабовта в эксклюзивном комментарии УНН.

Политолог Игорь Рейтерович отметил, что с морально-этической точки зрения некрасиво пиариться на смерти отца.

"Конкретно эта история, она чем показательна: оно же не сразу началось, прошло достаточно много времени, все было тихо и спокойно, никто ничего не поднимал, никакие вопросы и проблемы. А когда, видимо, у этого человека (Кирилла Кернеса - ред.) не получилось что-то там... в самостоятельном плавании, потому что одно дело, когда у тебя есть отец, другое - когда нет, и ты начинаешь сам заниматься политической деятельностью, бизнесовой, не имея при этом навыков, компетенции, таланта, и у тебя начинаются большие проблемы, очень часто люди прибегают к такому", - отметил он в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, аналогичные истории часто случаются в западных странах, когда умирает какой-то миллионер и через несколько лет начинаются между детьми или партнерами скандалы, потому что у кого-то не пошли дела и он начинает фактор смерти использовать, чтобы привлечь к себе внимание, получить себе какие-то преимущества.

"Здесь очень похожая история. Потому что мне сложно представить человека, который точно знает, что его отца убили, как он говорит, и он при этом молчит долгий период времени. Ходит, общается спокойно с теми людьми, которых он теперь обвиняет, что они могли иметь какое-то отношение. Это же ненормально выглядит с точки зрения человеческого поведения. Поэтому я здесь склонен считать, что это плохая история, которая связана с желанием что-то получить себе таким образом", - уточнил Рейтерович.

Политолог также добавил, что таким образом Кернесу-младшему не удастся прийти к власти в Харькове. "О Кернесе (старшем - ред.) вспоминают, но имидж отца не всегда на детях отражается положительно", - резюмировал Рейтерович.

Напомним,

Ранее УНН подробно рассказывал, кто такой Кирилл Кернес и как его заявления подыгрывают кремлю. Кроме того, удивляет и его заявление, что он не рожден для войны, а потому сбежал из Украины.

В то же время из собственных источников УНН стало известно, что Кернес регулярно встречается в Вене с Евгением Мураевым, лидером запрещенной пророссийской партии "Наши". Это может свидетельствовать о том, что Кернес-младший грезит гауляйтерством. Его, в частности, подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона.