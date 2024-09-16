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Сили ППО працюють на Київщині через ворожі БпЛА

Сили ППО працюють на Київщині через ворожі БпЛА

Київ • УНН

 • 94169 перегляди

На Київщині активовано сили протиповітряної оборони через виявлення російських безпілотників. У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення БпЛА з південно-західного напрямку.

На Київщині працюють сили ППО по російських БпЛА. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Нагадаємо

У столиці оголошено повітряну тривогу через БпЛА на Київ з південного заходу.

У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття16.09.24, 01:48 • 32128 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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