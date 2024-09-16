Сили ППО працюють на Київщині через ворожі БпЛА
Київ • УНН
На Київщині активовано сили протиповітряної оборони через виявлення російських безпілотників. У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення БпЛА з південно-західного напрямку.
На Київщині працюють сили ППО по російських БпЛА. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Нагадаємо
У столиці оголошено повітряну тривогу через БпЛА на Київ з південного заходу.
У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття16.09.24, 01:48 • 32128 переглядiв