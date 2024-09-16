Киев • УНН
На Киевщине активированы силы противовоздушной обороны из-за обнаружения российских беспилотников. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения БпЛА с юго-западного направления.
На Киевщине работают силы ПВО по российским БпЛА. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Напомним
В столице объявлена воздушная тревога из-за БпЛА на Киев с юго-запада.
У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття15 сентября 2024, 22:48 • 3114 просмотров