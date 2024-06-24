Сили оборони за добу уразили 12 районів зосередження особового складу та три засоби ППО ворога
Київ • УНН
За минулу добу Сили оборони України завдали ударів по 12 районам зосередження живої сили противника, трьом системам протиповітряної оборони, одній радіолокаційній станції та одній станції радіоелектронної боротьби, при цьому на фронті сталося 129 бойових зіткнень.
Протягом минулої доби, 23 червня, на фронті відбулось 129 бойових зіткнень. Сили оборони за добу уразили 12 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, одну РЛС та одну станцію РЕБ ворога. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.
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За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 58 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 91 КАБу), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 91 із - реактивних систем залпового вогню, та понад 500 ударів дронами-камікадзе.
Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження особового складу, три засоби протиповітряної оборони ворога, одну РЛС та одну станцію РЕБ противника.
У межах доби: рф втратила 1300 військовослужбовців 24.06.24, 07:54 • 24136 переглядiв