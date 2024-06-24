У межах доби: рф втратила 1300 військовослужбовців
Київ • УНН
За добу російські окупанти витратили 1300 осіб особливого складу у війни проти України.
У межах доби рф втратила 1300 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 24.06.24:
- Особовий склад: 535660 (+1300).
- Танки: 8031 (+12).
- Броньовані бойові машини: 15413 (+15).
- Артилерійські системи: 14246 (+51).
- РСЗВ: 1108.
- Засоби ППО: 863.
- Літаки: 359.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11382 (+27).
- Крилаті ракети: 2323 (+2).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 19304 (+56).
- Спеціальна техніка: 2397 (+20).
За добу країна-терорист втратила 1270 військовослужбовців 23.06.24, 07:11 • 36268 переглядiв