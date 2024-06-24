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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В пределах суток: рф потеряла 1300 военнослужащих

В пределах суток: рф потеряла 1300 военнослужащих

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 04:54  •  4819 просмотра

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За сутки российские оккупанты потратили 1300 человек особого состава в войны против Украины.

В пределах суток рф потеряла 1300 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 24.06.24:

- Личный состав: 535660 (+1300).

- Танки: 8031 (+12).

- Бронированные боевые машины: 15413 (+15).

- Артиллерийские системы: 14246 (+51).

- РСЗО: 1108.

- Средства ПВО: 863.

- Самолеты: 359.

- Вертолеты: 326.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11382 (+27).

- Крылатые ракеты: 2323 (+2).

- Корабли / катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 19304 (+56).

- Специальная техника: 2397 (+20).

За сутки страна-террорист потеряла 1270 военнослужащих23 июня 2024, 04:11 • 35216 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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