В пределах суток: рф потеряла 1300 военнослужащих
Киев • УНН
За сутки российские оккупанты потратили 1300 человек особого состава в войны против Украины.
В пределах суток рф потеряла 1300 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 24.06.24:
- Личный состав: 535660 (+1300).
- Танки: 8031 (+12).
- Бронированные боевые машины: 15413 (+15).
- Артиллерийские системы: 14246 (+51).
- РСЗО: 1108.
- Средства ПВО: 863.
- Самолеты: 359.
- Вертолеты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11382 (+27).
- Крылатые ракеты: 2323 (+2).
- Корабли / катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 19304 (+56).
- Специальная техника: 2397 (+20).
За сутки страна-террорист потеряла 1270 военнослужащих23 июня 2024, 04:11 • 35216 просмотров