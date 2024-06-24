Силы обороны за сутки уразили 12 районов сосредоточения личного состава и три средства ПВО врага
Киев • УНН
За минувшие сутки силы обороны Украины нанесли удары по 12 районам сосредоточения живой силы противника, трем системам противовоздушной обороны, одной радиолокационной станции и одной станции радиоэлектронной борьбы, при этом на фронте произошло 129 боевых столкновений.
За прошедшие сутки, 23 июня, на фронте произошло 129 боевых столкновений. Силы обороны за сутки уразили 12 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, одну РЛС и одну станцию РЭБ врага. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений.
По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах два ракетных удара, с применением четырех ракет, 58 авиационных ударов (в частности, с применением 91 КАБу), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 91 из - реактивных систем залпового огня, и более 500 ударов дронами-камикадзе.
Вчера украинские воздушные силы и ракетные войска и артиллерия уразили 12 районов сосредоточения личного состава, три средства противовоздушной обороны врага, одну РЛС и одну станцию РЭБ противника.
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