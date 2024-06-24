Силы обороны за сутки уразили 12 районов сосредоточения личного состава и три средства ПВО врага

За прошедшие сутки, 23 июня, на фронте произошло 129 боевых столкновений. Силы обороны за сутки уразили 12 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, одну РЛС и одну станцию РЭБ врага. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах два ракетных удара, с применением четырех ракет, 58 авиационных ударов (в частности, с применением 91 КАБу), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 91 из - реактивных систем залпового огня, и более 500 ударов дронами-камикадзе.

Вчера украинские воздушные силы и ракетные войска и артиллерия уразили 12 районов сосредоточения личного состава, три средства противовоздушной обороны врага, одну РЛС и одну станцию РЭБ противника.

В пределах суток: рф потеряла 1300 военнослужащих