Сили оборони відбили ще три штурми росіян у районі Кринок - Гуменюк
Київ • УНН
За минулу добу українські війська відбили три російські штурми поблизу Кринок у Херсонській області.
Сили оборони за минулу добу відбили три штурми російських військ у районі Кринок у Херсонській області. Про це розповіла в ефірі КИЇВ24 начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише УНН.
Ми продовжуємо свою роботу, у тому числі із розширення плацдарму. Найважливіше, звісно, його утримати, і це нашим воїнам вдається, незважаючи на те, що ворожі підрозділи, попри нестачу морально-психологічної мотивації, знаходять можливість зібрати штурмові групи і споряджають їх на штурми. За минулу добу було проведено три таких штурми, усі вони відбиті. І знову близько 50 окупантів залишилося вздовж Кринок і решта повернулися на вихідні позиції
На Херсонщині ЗСУ укріплюють оборонні споруди, окупанти намагаються захопити плацдарм в районі Кринок - Гуменюк 01.03.24, 11:27 • 26025 переглядiв