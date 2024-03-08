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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны отбили еще три штурма россиян в районе Крынок - Гуменюк

Силы обороны отбили еще три штурма россиян в районе Крынок - Гуменюк

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 09:36  •  14374 просмотра

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За минувшие сутки украинские войска отбили три российских штурма вблизи Крынок в Херсонской области.

Силы обороны за минувшие сутки отбили три штурма российских войск в районе Крынок в Херсонской области. Об этом рассказала в эфире КИЕВ24 начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет УНН.  

Мы продолжаем свою работу, в том числе по расширению плацдарма. Самое важное, конечно, его удержать, и это нашим воинам удается, несмотря на то, что вражеские подразделения, несмотря на недостаток морально-психологической мотивации, находят возможность собрать штурмовые группы и снаряжают их на штурмы. За минувшие сутки было проведено три таких штурма, все они отбиты. И снова около 50 оккупантов осталось вдоль Крынок и остальные вернулись на исходные позиции

- сообщила Гуменюк.

На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк1 марта 2024, 09:27 • 23942 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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