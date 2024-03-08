Силы обороны отбили еще три штурма россиян в районе Крынок - Гуменюк

Силы обороны за минувшие сутки отбили три штурма российских войск в районе Крынок в Херсонской области. Об этом рассказала в эфире КИЕВ24 начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Мы продолжаем свою работу, в том числе по расширению плацдарма. Самое важное, конечно, его удержать, и это нашим воинам удается, несмотря на то, что вражеские подразделения, несмотря на недостаток морально-психологической мотивации, находят возможность собрать штурмовые группы и снаряжают их на штурмы. За минувшие сутки было проведено три таких штурма, все они отбиты. И снова около 50 оккупантов осталось вдоль Крынок и остальные вернулись на исходные позиции