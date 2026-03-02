$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 92 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Музикант
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Airbus A380

Сибіга звернувся до ОАЕ з проханням забезпечити захист для українських громадян під час іранських атак

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до ОАЕ з проханням забезпечити захист українців під час іранських атак. ОАЕ запевнили у повному захисті прав українських громадян.

Сибіга звернувся до ОАЕ з проханням забезпечити захист для українських громадян під час іранських атак

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів екстрену розмову зі своїм еміратським колегою шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нахаяном. Очільник українського МЗС висловив солідарність із ОАЕ, які постраждали від ударів з боку іранського режиму, та засудив ці напади. Ключовою темою діалогу стало гарантування безпеки української діаспори, яка перебуває в Еміратах. Про це пише УНН.

Деталі

Під час переговорів Андрій Сибіга офіційно закликав уряд ОАЕ надати громадянам України необхідну турботу та посилений захист у нинішніх надзвичайних обставинах. Міністр отримав запевнення від шейха Аль Нахаяна, що права українців будуть повністю захищені, а самі вони отримають належне ставлення та підтримку в усіх життєвих аспектах на території країни.

Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС02.03.26, 17:00 • 4006 переглядiв

Я звернувся до свого еміратського колеги з проханням забезпечити громадянам України в ОАЕ необхідний захист та турботу за нинішніх обставин. Я вдячний Його Високості за підтвердження того, що їхні права будуть повністю захищені та що вони отримають належне ставлення в усіх аспектах

– зазначив Сибіга.

Українська сторона наголосила, що дії Ірану становлять неприйнятну загрозу не лише для країн Близького Сходу, а й для глобальної стабільності. Сторони обговорили спільні зусилля щодо підтримки довгострокового миру та підкреслили важливість захисту життя цивільного населення від неспровокованих атак.

Крім того, дипломати узгодили плани щодо майбутніх контактів на найвищому рівні та обмінялися офіційними запрошеннями до візитів, що свідчить про зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Абу-Дабі у цей критичний період. 

Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії - Сибіга 28.02.26, 21:40 • 14773 перегляди

Степан Гафтко

Світ