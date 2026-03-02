Сибига обратился к ОАЭ с просьбой обеспечить защиту для украинских граждан во время иранских атак
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к ОАЭ с просьбой обеспечить защиту украинцев во время иранских атак. ОАЭ заверили в полной защите прав украинских граждан.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел экстренный разговор со своим эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Глава украинского МИД выразил солидарность с ОАЭ, пострадавшими от ударов со стороны иранского режима, и осудил эти нападения. Ключевой темой диалога стало обеспечение безопасности украинской диаспоры, находящейся в Эмиратах. Об этом пишет УНН.
Подробности
В ходе переговоров Андрей Сибига официально призвал правительство ОАЭ предоставить гражданам Украины необходимую заботу и усиленную защиту в нынешних чрезвычайных обстоятельствах. Министр получил заверения от шейха Аль Нахайяна, что права украинцев будут полностью защищены, а сами они получат надлежащее отношение и поддержку во всех жизненных аспектах на территории страны.
Я обратился к своему эмиратскому коллеге с просьбой обеспечить гражданам Украины в ОАЭ необходимую защиту и заботу в нынешних обстоятельствах. Я благодарен Его Высочеству за подтверждение того, что их права будут полностью защищены и что они получат надлежащее отношение во всех аспектах
Украинская сторона подчеркнула, что действия Ирана представляют неприемлемую угрозу не только для стран Ближнего Востока, но и для глобальной стабильности. Стороны обсудили совместные усилия по поддержанию долгосрочного мира и подчеркнули важность защиты жизни гражданского населения от неспровоцированных атак.
Кроме того, дипломаты согласовали планы по будущим контактам на высшем уровне и обменялись официальными приглашениями к визитам, что свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Киевом и Абу-Даби в этот критический период.
