Сибига обратился к ОАЭ с просьбой обеспечить защиту для украинских граждан во время иранских атак

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 44 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 1110 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 3960 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 8084 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 11587 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 10200 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 11815 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 14495 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 25352 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 16149 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
66%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 33383 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 13045 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto2 марта, 09:00 • 21716 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 19958 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 12292 просмотра
публикации
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
16:02 • 40 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 12449 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 20126 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 25352 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 135379 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 1352 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 8964 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 10743 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 73821 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 71377 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Airbus A380

Сибига обратился к ОАЭ с просьбой обеспечить защиту для украинских граждан во время иранских атак

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к ОАЭ с просьбой обеспечить защиту украинцев во время иранских атак. ОАЭ заверили в полной защите прав украинских граждан.

Сибига обратился к ОАЭ с просьбой обеспечить защиту для украинских граждан во время иранских атак

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел экстренный разговор со своим эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Глава украинского МИД выразил солидарность с ОАЭ, пострадавшими от ударов со стороны иранского режима, и осудил эти нападения. Ключевой темой диалога стало обеспечение безопасности украинской диаспоры, находящейся в Эмиратах. Об этом пишет УНН.

Подробности

В ходе переговоров Андрей Сибига официально призвал правительство ОАЭ предоставить гражданам Украины необходимую заботу и усиленную защиту в нынешних чрезвычайных обстоятельствах. Министр получил заверения от шейха Аль Нахайяна, что права украинцев будут полностью защищены, а сами они получат надлежащее отношение и поддержку во всех жизненных аспектах на территории страны.

Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД02.03.26, 17:00 • 3966 просмотров

Я обратился к своему эмиратскому коллеге с просьбой обеспечить гражданам Украины в ОАЭ необходимую защиту и заботу в нынешних обстоятельствах. Я благодарен Его Высочеству за подтверждение того, что их права будут полностью защищены и что они получат надлежащее отношение во всех аспектах

– отметил Сибига.

Украинская сторона подчеркнула, что действия Ирана представляют неприемлемую угрозу не только для стран Ближнего Востока, но и для глобальной стабильности. Стороны обсудили совместные усилия по поддержанию долгосрочного мира и подчеркнули важность защиты жизни гражданского населения от неспровоцированных атак.

Кроме того, дипломаты согласовали планы по будущим контактам на высшем уровне и обменялись официальными приглашениями к визитам, что свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Киевом и Абу-Даби в этот критический период. 

Иранский режим снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии - Сибига28.02.26, 21:40 • 14773 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира