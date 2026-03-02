Сибига обратился к ОАЭ с просьбой обеспечить защиту для украинских граждан во время иранских атак

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел экстренный разговор со своим эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Глава украинского МИД выразил солидарность с ОАЭ, пострадавшими от ударов со стороны иранского режима, и осудил эти нападения. Ключевой темой диалога стало обеспечение безопасности украинской диаспоры, находящейся в Эмиратах. Об этом пишет УНН.

Подробности

В ходе переговоров Андрей Сибига официально призвал правительство ОАЭ предоставить гражданам Украины необходимую заботу и усиленную защиту в нынешних чрезвычайных обстоятельствах. Министр получил заверения от шейха Аль Нахайяна, что права украинцев будут полностью защищены, а сами они получат надлежащее отношение и поддержку во всех жизненных аспектах на территории страны.

Я обратился к своему эмиратскому коллеге с просьбой обеспечить гражданам Украины в ОАЭ необходимую защиту и заботу в нынешних обстоятельствах. Я благодарен Его Высочеству за подтверждение того, что их права будут полностью защищены и что они получат надлежащее отношение во всех аспектах – отметил Сибига.

Украинская сторона подчеркнула, что действия Ирана представляют неприемлемую угрозу не только для стран Ближнего Востока, но и для глобальной стабильности. Стороны обсудили совместные усилия по поддержанию долгосрочного мира и подчеркнули важность защиты жизни гражданского населения от неспровоцированных атак.

Кроме того, дипломаты согласовали планы по будущим контактам на высшем уровне и обменялись официальными приглашениями к визитам, что свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Киевом и Абу-Даби в этот критический период.

