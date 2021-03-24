Свято, яке завжди з тобою: на продаж за кругленьку суму виставили раритетне авто з винним баром
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На італійському аукціоні Asti Bolaffi виставлять на продаж шестиколісну вантажівку Fiat 500 C Ollearo 1950 року випуску. Унікальність раритетного авто – в наявності об’ємного винного бару, повідомляє УНН з посиланням на сайт аукціону.
Деталі
Так, справжній пересувний винний бар на базі відновленого раритетного коштуватиме щонайменше 35 000 євро.
Двомісний салон вантажівки виконаний з натуральної коричневої шкіри.
Під час модернізації на автомобіль, який створювали для роботи на виноробні, встановили додаткову вісь. Крім того, вантажівку обладнали металевим кузовом, в якому розмістили винний бар.
Доповнення
Нагадаємо, дослідження показали, що таніни у вині допомагають організму боротися з COVID-19, ефективно пригнічуючи активність двох ключових ферментів вірусу.
Відзначимо, що в Україні не спадає високий попит на різнокольорові винно-газовані напої, популярні також в Іспанії, Італії та Франції, особливо серед молоді.
Раніше УНН писав, що колекцію українських винних напоїв Caprizo поповнила пікантна новинка Caprizo Moscato, вироблена з найулюбленіших і впізнаваних у всьому світі європейських сортів винограду “Мускат”.