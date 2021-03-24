Праздник, который всегда с тобой: на продажу за кругленькую сумму выставили раритетное авто с винным баром

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21:00 • 43660 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. На итальянском аукционе Asti Bolaffi выставят на продажу шестиколесных грузовик Fiat 500 C Ollearo 1950 года выпуска. Уникальность раритетного авто - в наличии объемного винного бара, сообщает УНН со ссылкой на сайт аукциона.

Детали

Так, настоящий передвижной винный бар на базе восстановленного раритетного стоить минимум 35 000 евро.

Двухместный салон грузовика выполнен из натуральной коричневой кожи.

При модернизации на автомобиль, который создавали для работы на винодельне, установили дополнительную ось. Кроме того, грузовик оборудовали металлическим кузовом, в котором разместили винный бар.

Дополнение

Напомним, исследования показали, что танины в вине помогают организму бороться с COVID-19, эффективно подавляя активность двух ключевых ферментов вируса.

Отметим, что в Украине не падает высокий спрос на разноцветные винно-газированные напитки, популярные также в Испании, Италии и Франции, особенно среди молодежи.

Ранее УНН писал, что коллекцию украинских винных напитков Caprizo пополнила пикантная новинка Caprizo Moscato, произведенная из самых любимых и узнаваемых во всем мире европейских сортов винограда "Мускат".

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