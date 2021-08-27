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Святкування Рош га-Шана в Умані: МВС реалізує безпекові заходи

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським, під час якої сторони обговорили безпекові питання візиту брацлавських хасидів до Умані. Про це УНН повідомляє з посиланням на прессслужбу міністерства.

Денис Монастирський привітав Посла Держави Ізраїль з початком його каденції в Україні. Міністр висловив сподівання на подальшу взаємодію щодо зміцнення та розвитку двосторонніх відносин, зокрема, у співпраці МВС.

Сторони обговорили організацію паломництва брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області, у період святкування 6-8 вересня єврейського нового року Рош га-Шана. Денис Монастирський наголосив, що під час прикордонного контролю буде проводитися комплекс безпекових заходів.

Міхаель Бродський повідомив, що цього року очікується прибуття в Україну близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав. Ізраїльським громадянам встановлено чіткий припис - пройти тестування на COVID-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення, а також неухильно дотримуватися санітарних правил, встановлених українським законодавством.

Міністр внутрішніх справ позитивно відзначив практику залучення ізраїльських офіцерів поліції до спільного з українськими правоохоронцями забезпечення громадського порядку в Умані. Він зазначив, що в місті розгорнуто ситуаційний центр поліції та налагоджено ефективний обмін оперативною інформацією між українською та ізраїльською сторонами.

Учасники зустрічі обговорили розширення договірно-правової бази двосторонніх відносин, а саме - проекти Угоди між Кабінетом міністрів України про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, Угоди між Національною поліцією України та Міністерством внутрішньої безпеки Держави Ізраїль про співробітництво у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю, Меморандуму про співпрацю між рятувальними та пожежними службами держав. Сторони визначили спільні кроки для забезпечення імплементації чинної між Україною та Ізраїлем Угоди про безвізовий режим поїздок громадян.

Контекст

Настання нового 5 782 року за юдейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Паломникам на свято Рош га-Шана роз'яснили нові правила в'їзду в Україну

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