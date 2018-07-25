Святкування Хрещення Русі: перекриють 27 вулиць

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У Києві 28 липня тимчасово обмежать рух транспорту низкою вулиць у центрі міста. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

“28 липня у зв’язку із проведенням масових заходів у столиці до 1030-річчя Хрещення Русі буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів та пішоходів у центрі міста”, — йдеться у повідомленні.

  • вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);
  • вул. Володимирський проїзд (повністю);
  • Михайлівська площа (повністю);
  • вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • Б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вул. Симона Петлюри до Бессарабської площі);
  • вул. Леонтовича (повністю);
  • вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя вул. Богдана Хмельницького);
  • вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вул. Пирогова до перехрестя з вул.Хрещатик);
  • вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вул.Володимирською);
  • вул. Прорізна (від перехрестя з вул. Хрещатик до перехрестя з вул.Володимирською);
  • вул. Золотоворітська (повністю);
  • вул. Рейтарська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);
  • вул. Малопідвальна (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);
  • вул. Ірининська від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського;
  • вул. Софіївська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з пров. Михайлівським);
  • вул. А. Тарасової (повністю);
  • вул. Мала Житомирська (від перехрестя із Володимирським проїздом до перехрестя із пров. Михайлівським);
  • вул. Михайлівська (від перехрестя з вул. Хрещатик до Михайлівської площі);
  • вул. Костьольна (повністю);
  • вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);
  • вул. Терещенківська (від перехрестя з вул. Богдана Хмельницького до перехрестя з вул. Льва Толстого);
  • вул. Пушкінська (від перехрестя з вул. Прорізною до перехрестя з вул.Льва Толстого);
  • вул. Антоновича (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
  • вул. Тарасівська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
  • вул. Паньківська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
  • вул. Льва Толстого (від перехрестя з вул. Саксаганського до площі Льва Толстого);
  • Андріївський узвіз (повністю).

    • Нагадаємо, 25 липня у Києві перекрили рух на важливій транспортній розв’язці. Зазначимо, що 25-26 липня у Києві можливе обмеження входу на центральних станціях метро.

    Як повідомляв УНН, рух транспорту низкою вулиць у центрі Києві до кінця тижня частково обмежать з нагоди заходів до 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України.

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