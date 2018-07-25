Празднование Крещения Руси: перекроют 27 улиц

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34793 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100620 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122750 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130382 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168313 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153058 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140858 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130421 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180670 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Празднование Крещения Руси: перекроют 27 улиц

Празднование Крещения Руси: перекроют 27 улиц

Киев  •  УНН

 • 10180 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Киеве 28 июля временно ограничат движение транспорта рядом улиц в центре города. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

“28 июля в связи с проведением массовых мероприятий в столице к 1030-летию Крещения Руси будет временно ограничено движение транспортных средств и пешеходов в центре города”, — говорится в сообщении.

  • ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
  • ул. Владимирский проезд (полностью);
  • Михайловская площадь (полностью);
  • ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • Б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
  • ул. Леонтовича (полностью);
  • ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка ул. Богдана Хмельницкого);
  • ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул.Крещатик);
  • ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул.Владимирская);
  • ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул.Владимирская);
  • ул. Золотоворотская (полностью);
  • ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);
  • ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
  • ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;
  • ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Михайловским);
  • ул. А. Тарасовой (полностью);
  • ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с ул. Михайловским);
  • ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
  • ул. Касательно (полностью);
  • ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
  • ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с вул.Льва Толстого);
  • ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
  • Андреевский спуск (полностью).

    • Напомним, 25 июля в Киеве перекрыли движение на важной транспортной развязке. Отметим, что 25-26 июля в Киеве возможно ограничение входа на центральных станциях метро.

    Как сообщал УНН, движение транспорта рядом улиц в центре Киева до конца недели частично ограничат по случаю мероприятий к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины.

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

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