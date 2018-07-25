Празднование Крещения Руси: перекроют 27 улиц

“28 июля в связи с проведением массовых мероприятий в столице к 1030-летию Крещения Руси будет временно ограничено движение транспортных средств и пешеходов в центре города”, — говорится в сообщении.
ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
ул. Владимирский проезд (полностью);
Михайловская площадь (полностью);
ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
Б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
ул. Леонтовича (полностью);
ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка ул. Богдана Хмельницкого);
ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул.Крещатик);
ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул.Владимирская);
ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул.Владимирская);
ул. Золотоворотская (полностью);
ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);
ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;
ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Михайловским);
ул. А. Тарасовой (полностью);
ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с ул. Михайловским);
ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
ул. Касательно (полностью);
ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с вул.Льва Толстого);
ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
Андреевский спуск (полностью).
Напомним, 25 июля в Киеве перекрыли движение на важной транспортной развязке. Отметим, что 25-26 июля в Киеве возможно ограничение входа на центральных станциях метро.
Как сообщал УНН, движение транспорта рядом улиц в центре Киева до конца недели частично ограничат по случаю мероприятий к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины.