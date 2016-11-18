Священник в Ужгороді отримав від патрульних протокол за злісну непокору поліції
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Священник в Ужгороді отримав від патрульних протокол за злісну непокору працівникам поліції. Про це проінформували в УПП міст Ужгород та Мукачево, повідомляє УНН.
15 листопада близько 4-ї години ранку екіпаж ужгородських патрульних зупинив автомобіль BMW X5 за порушення ПДР на вулиці Гагаріна.
Під час спілкування з водієм та перевірки документів один з пасажирів почав поводити себе агресивно, чіплявся за формений одяг патрульних, заважаючи їх роботі, нецензурно висловлювався та спробував залишити місце події. Полісмени перешкодили порушнику. Через невиконання законних вимог та злісну непокору патрульні застосували до чоловіка кайданки.
Водія та пасажира затримали. Обидва мали ознаки алкогольного сп’яніння. Нетверезий стан громадян підтвердив і висновок лікаря. Вже в обласному наркодиспансері агресивний пасажир повідомив правоохоронцям, що є священником.
У міськвідділі на чоловіків поліцейські склали протоколи за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського та на водія адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння. Рішення у справах прийме суд.