Священник в Ужгороде получил от патрульных протокол за злостное неповиновение полиции
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Священник в Ужгороде получил от патрульных протокол за злостное неповиновение работникам полиции. Об этом проинформировали в УПП городов Ужгород и Мукачево, сообщает УНН.
15 ноября около 4 часов утра экипаж ужгородских патрульных остановил автомобиль BMW X5 за нарушение ПДД на улице Гагарина.
Во время общения с водителем и проверки документов один из пассажиров начал вести себя агрессивно, цеплялся за форменную одежду патрульных, мешая их работе, нецензурно выражался и попытался скрыться с места происшествия. Полицейские помешали нарушителю. Из-за невыполнения законных требований и злостного неповиновения патрульные применили к мужчине наручники.
Водителя и пассажира задержали. Оба имели признаки алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние граждан подтвердило и заключение врача. Уже в областном наркодиспансере агрессивный пассажир сообщил правоохранителям, что является священником.
В горотделе на мужчин полицейские составили протоколы за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского и на водителя админпротокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Решение по делам примет суд.