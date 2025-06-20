Світовий банк вимагає "радикальної" прозорості боргу для запобігання криз

Повинна бути більш чітка прозорість боргових зобов'язань, і саме це є необхідною умовою для запобігання майбутнім кризам. Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Світовий банк закликає до "радикальної" боргової прозорості для країн, що розвиваються. А також це стосується їхніх кредиторі. Заклик має на меті створення умов, які б допомогли "запобігти майбутнім кризам". Про це, йдеться у звіті, опублікованому The World Bank в п'ятницю.

Наголошується на необхідності "розширити глибину і деталізацію інформації, яку суверенні країни розкривають щодо нових кредитів". Бо почастішали складні позабюджетні угоди про запозичення через глобальні ринкові потрясіння.

Коли прихований борг спливає на поверхню, фінансування вичерпується, а умови погіршуються - заявив старший керуючий директор Світового банку Аксель ван Троценбург.

Він додав, що "радикальна прозорість боргових зобов'язань є необхідною умовою для досягнення успіху".

Радикальна прозорість боргу, яка робить доступною своєчасну і достовірну інформацію, має фундаментальне значення для того, щоб розірвати це коло - зазначив він.

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