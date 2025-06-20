Світовий банк вимагає "радикальної" прозорості боргу для запобігання криз
Київ • УНН
Світовий банк закликає до "радикальної" боргової прозорості для країн, що розвиваються, та їх кредиторів. Це необхідно для запобігання майбутнім кризам, оскільки прихований борг може призвести до вичерпання фінансування та погіршення умов.
Повинна бути більш чітка прозорість боргових зобов'язань, і саме це є необхідною умовою для запобігання майбутнім кризам. Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Світовий банк закликає до "радикальної" боргової прозорості для країн, що розвиваються. А також це стосується їхніх кредиторі. Заклик має на меті створення умов, які б допомогли "запобігти майбутнім кризам". Про це, йдеться у звіті, опублікованому The World Bank в п'ятницю.
Наголошується на необхідності "розширити глибину і деталізацію інформації, яку суверенні країни розкривають щодо нових кредитів". Бо почастішали складні позабюджетні угоди про запозичення через глобальні ринкові потрясіння.
Коли прихований борг спливає на поверхню, фінансування вичерпується, а умови погіршуються
Він додав, що "радикальна прозорість боргових зобов'язань є необхідною умовою для досягнення успіху".
Радикальна прозорість боргу, яка робить доступною своєчасну і достовірну інформацію, має фундаментальне значення для того, щоб розірвати це коло
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