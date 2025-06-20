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Світовий банк вимагає "радикальної" прозорості боргу для запобігання криз

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Світовий банк закликає до "радикальної" боргової прозорості для країн, що розвиваються, та їх кредиторів. Це необхідно для запобігання майбутнім кризам, оскільки прихований борг може призвести до вичерпання фінансування та погіршення умов.

Світовий банк вимагає "радикальної" прозорості боргу для запобігання криз

Повинна бути більш чітка прозорість боргових зобов'язань, і саме це є необхідною умовою для запобігання майбутнім кризам. Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Світовий банк закликає до "радикальної" боргової прозорості для країн, що розвиваються. А також це стосується їхніх кредиторі. Заклик має на меті створення умов, які б допомогли "запобігти майбутнім кризам". Про це, йдеться у звіті, опублікованому The World Bank в п'ятницю.

Наголошується на необхідності "розширити глибину і деталізацію інформації, яку суверенні країни розкривають щодо нових кредитів". Бо почастішали складні позабюджетні угоди про запозичення через глобальні ринкові потрясіння.

Коли прихований борг спливає на поверхню, фінансування вичерпується, а умови погіршуються

- заявив старший керуючий директор Світового банку Аксель ван Троценбург.

Він додав, що "радикальна прозорість боргових зобов'язань є необхідною умовою для досягнення успіху".

Радикальна прозорість боргу, яка робить доступною своєчасну і достовірну інформацію, має фундаментальне значення для того, щоб розірвати це коло

- зазначив він.

Нагадаємо

Світовий банк виділить Україні 84 млн доларів на відновлення житла, пошкодженого агресією рф, за програмою єВідновлення. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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