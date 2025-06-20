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Всемирный банк требует "радикальной" прозрачности долга для предотвращения кризисов

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Всемирный банк призывает к "радикальной" долговой прозрачности для развивающихся стран и их кредиторов. Это необходимо для предотвращения будущих кризисов, поскольку скрытый долг может привести к исчерпанию финансирования и ухудшению условий.

Всемирный банк требует "радикальной" прозрачности долга для предотвращения кризисов

Должна быть более четкая прозрачность долговых обязательств, и именно это является необходимым условием для предотвращения будущих кризисов. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Всемирный банк призывает к "радикальной" долговой прозрачности для развивающихся стран. А также это касается их кредиторов. Призыв имеет целью создание условий, которые помогли бы "предотвратить будущие кризисы". Об этом говорится в отчете, опубликованном The World Bank в пятницу.

Отмечается необходимость "расширить глубину и детализацию информации, которую суверенные страны раскрывают относительно новых кредитов". Потому что участились сложные внебюджетные соглашения о заимствованиях из-за глобальных рыночных потрясений.

Когда скрытый долг всплывает на поверхность, финансирование иссякает, а условия ухудшаются

- заявил старший управляющий директор Всемирного банка Аксель ван Троценбург.

Он добавил, что "радикальная прозрачность долговых обязательств является необходимым условием для достижения успеха".

Радикальная прозрачность долга, которая делает доступной своевременную и достоверную информацию, имеет фундаментальное значение для того, чтобы разорвать этот круг

- отметил он.

Напомним

Всемирный банк выделит Украине 84 млн долларов на восстановление жилья, поврежденного агрессией рф, по программе єВідновлення. 

Reuters: банк ЕС повышает лимит кредитования до €100 млрд и утроит финансирование обороны20.06.25, 10:53 • 2184 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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