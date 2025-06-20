Всемирный банк требует "радикальной" прозрачности долга для предотвращения кризисов
Киев • УНН
Всемирный банк призывает к "радикальной" долговой прозрачности для развивающихся стран и их кредиторов. Это необходимо для предотвращения будущих кризисов, поскольку скрытый долг может привести к исчерпанию финансирования и ухудшению условий.
Должна быть более четкая прозрачность долговых обязательств, и именно это является необходимым условием для предотвращения будущих кризисов. Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Всемирный банк призывает к "радикальной" долговой прозрачности для развивающихся стран. А также это касается их кредиторов. Призыв имеет целью создание условий, которые помогли бы "предотвратить будущие кризисы". Об этом говорится в отчете, опубликованном The World Bank в пятницу.
Отмечается необходимость "расширить глубину и детализацию информации, которую суверенные страны раскрывают относительно новых кредитов". Потому что участились сложные внебюджетные соглашения о заимствованиях из-за глобальных рыночных потрясений.
Когда скрытый долг всплывает на поверхность, финансирование иссякает, а условия ухудшаются
Он добавил, что "радикальная прозрачность долговых обязательств является необходимым условием для достижения успеха".
Радикальная прозрачность долга, которая делает доступной своевременную и достоверную информацию, имеет фундаментальное значение для того, чтобы разорвать этот круг
Напомним
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