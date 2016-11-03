Світовий банк розпочав закуповувати автомобілі швидкої допомоги для рівненських лікарень

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 27719 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 58570 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 73105 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 142929 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 205433 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192685 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212855 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197256 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152799 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153851 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
85 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку

2 квітня, 19:58 • 6816 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 9894 перегляди

США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо

2 квітня, 20:19 • 6987 перегляди

Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто

2 квітня, 20:24 • 7431 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 11591 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 485770 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 320861 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 382710 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 494891 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 738596 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125563 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185062 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127730 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162420 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185638 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Світовий банк розпочав закуповувати автомобілі швидкої допомоги для рівненських лікарень

Світовий банк розпочав закуповувати автомобілі швидкої допомоги для рівненських лікарень

Київ • УНН

 • 8854 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Три компанії виявили бажання взяти участь у тендері на закупівлю автомобілів швидкої допомоги у рамках проекту Світового Банку на Рівненщині. Про це УНН повідомила прес-служба Рівненської ОДА.

Переможець має надати області 18 “швидких” класу В для центральних районних і міських лікарень, а також містам Рівне та Дубно.

“До 90 днів може тривати процедура оцінювання представниками Світового Банку пропозицій. Головні критерії — ціна та якість”, — зазначив перший заступник голови Рівненської ОДА, голова комісії з відбору Юрій Приварський.

Два перших учасника тендеру з України, а третій — з Чехії.

“Коли визначать переможця, тоді оголосять ціну. Також Світовий Банк погодив закупівлю на будівництво та реконструкцію амбулаторій. Наступного тижня ми оголосимо ще один тендер”, — додав керівник групи консультаційної підтримки субпроекту Світового Банку на Рівненщині Сергій Рибачок.

Як повідомляв УНН, проект Світового банку “Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області” розрахований на 5 років і охопить усю Рівненщину. Почнеться його втілення з північних районів області, де планують розпочати ремонтні роботи в амбулаторіях. Загалом, в розвиток медицини області Світовий Банк має інвестувати 25 мільйонів доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38