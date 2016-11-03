Світовий банк розпочав закуповувати автомобілі швидкої допомоги для рівненських лікарень
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Три компанії виявили бажання взяти участь у тендері на закупівлю автомобілів швидкої допомоги у рамках проекту Світового Банку на Рівненщині. Про це УНН повідомила прес-служба Рівненської ОДА.
Переможець має надати області 18 “швидких” класу В для центральних районних і міських лікарень, а також містам Рівне та Дубно.
“До 90 днів може тривати процедура оцінювання представниками Світового Банку пропозицій. Головні критерії — ціна та якість”, — зазначив перший заступник голови Рівненської ОДА, голова комісії з відбору Юрій Приварський.
Два перших учасника тендеру з України, а третій — з Чехії.
“Коли визначать переможця, тоді оголосять ціну. Також Світовий Банк погодив закупівлю на будівництво та реконструкцію амбулаторій. Наступного тижня ми оголосимо ще один тендер”, — додав керівник групи консультаційної підтримки субпроекту Світового Банку на Рівненщині Сергій Рибачок.
Як повідомляв УНН, проект Світового банку “Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області” розрахований на 5 років і охопить усю Рівненщину. Почнеться його втілення з північних районів області, де планують розпочати ремонтні роботи в амбулаторіях. Загалом, в розвиток медицини області Світовий Банк має інвестувати 25 мільйонів доларів.