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Всемирный банк начал закупать автомобили скорой помощи для ровенских больниц

Всемирный банк начал закупать автомобили скорой помощи для ровенских больниц

Киев • УНН

 • 8854 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Три компании изъявили желание принять участие в тендере на закупку автомобилей скорой помощи в рамках проекта Всемирного Банка в Ровенской области. Об этом сообщила УНН пресс-служба Ровенской ОГА.

Победитель должен предоставить области 18 "скорых" класса для центральных районных и городских больниц, а также городам Ровно и Дубно.

"До 90 дней может длиться процедура оценивания представителями Всемирного Банка предложений. Главные критерии - цена и качество", - отметил первый заместитель председателя Ровенской ОГА, председатель комиссии по отбору Юрий Приварский.

Два первых участника тендера из Украины, а третий - из Чехии.

"Когда определят победителя, тогда объявят цену. Также Всемирный банк согласовал закупку на строительство и реконструкцию амбулаторий. На следующей неделе мы объявим еще один тендер", - добавил руководитель группы консультационной поддержки субпроекта Всемирного Банка в Ровенской Сергей Рыбачок.

Как сообщал УНН, проект Всемирного банка "Повышение эффективности лечения и профилактики болезней системы кровообращения в Ровенской области" рассчитан на 5 лет и охватит всю Ровенскую область. Начнется его воплощение из северных районов области, где планируется начать ремонтные работы в амбулаториях. В общем, в развитие медицины области Мировой Банк будет инвестировать 25 млн долларов.

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