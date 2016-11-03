Всемирный банк начал закупать автомобили скорой помощи для ровенских больниц

Победитель должен предоставить области 18 "скорых" класса для центральных районных и городских больниц, а также городам Ровно и Дубно.

"До 90 дней может длиться процедура оценивания представителями Всемирного Банка предложений. Главные критерии - цена и качество", - отметил первый заместитель председателя Ровенской ОГА, председатель комиссии по отбору Юрий Приварский.

Два первых участника тендера из Украины, а третий - из Чехии.

"Когда определят победителя, тогда объявят цену. Также Всемирный банк согласовал закупку на строительство и реконструкцию амбулаторий. На следующей неделе мы объявим еще один тендер", - добавил руководитель группы консультационной поддержки субпроекта Всемирного Банка в Ровенской Сергей Рыбачок.

Как сообщал УНН, проект Всемирного банка "Повышение эффективности лечения и профилактики болезней системы кровообращения в Ровенской области" рассчитан на 5 лет и охватит всю Ровенскую область. Начнется его воплощение из северных районов области, где планируется начать ремонтные работы в амбулаториях. В общем, в развитие медицины области Мировой Банк будет инвестировать 25 млн долларов.