Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п'ятницю зранку впали в ціні до 70,37 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:26, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,03%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,72 долара за барель, додавши 0,03%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.