Світоліна витратила три сети задля перемоги на старті турніру в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна стартувала з другого кола у боротьбу за титул в одиночному розряді турніру WTA в американському Індіан-Веллс, передає УНН.
Світоліна почала змагання на турнірі протистоянням із 33-ю ракеткою світу американкою Софією Кенін. У стартовому сеті американка перевершила українку за виграними геймами на чужій подачі та здобула перемогу в сеті 6:3.
Наступна партія пройшла без брейків, а на тай-брейку кращою виявилася Світоліна – 7:6 (5). Вирішальний сет також закінчився на користь українки, як і весь матч – 6:4.
Примітно, що у наступному колі Світоліна зійдеться із кривдницею Даяни Ястремської австралійкою Дар'єю Гавриловою. Очний рахунок у тенісисток нічийний – 5:5, але останні 4 гри завершилися на користь уродженки Одеси.