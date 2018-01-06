Світоліна виборола десятий в кар'єрі титул WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна провела фінальний поєдинок турніру WTA Premier у Брісбені (Австралія) проти білоруски Олександри Сасновіч, передає кореспондент УНН.
Заділ на старті матчу (3:0) дозволив українці виграти перший сет з рахунком 6:2. У наступній партії перевага Світоліної була тотальною – 6:1.
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Примітно, що наша спортсменка виграла вже шостий поспіль фінал на змаганнях WTA.
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Зауважимо, що завдяки виступу в Австралії Світоліна підніметься в світовому рейтингу на четверту позицію.