Світоліна провела благодійну акцію в США для допомоги українським біженцям
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом провели акцію "Теніс з зірками", щоб зібрати кошти для допомоги українським біженцям, повідомляє УНН з посиланням на "tennis.com".
Деталі
Захід провели неподалік від Індіан-Веллса (США). Було організовано шоу з тенісними трюками, аукціоном спортивних речей з автографами зірок. До них приєдналися легендарні брати-тенісисти Брайани, Френсіс Тіафо (30 номер світової чоловічої тенісної генерації), Нік Монро та Джессіка Пегула (19 у рейтингу WTA).
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"Я вже понад два роки допомагаю дітям в Україні. Мені дуже важко бачити ситуацію в Україні з війною. Для мене тяжко бачити, як всі невинні люди борються. Дуже рада, що ми змогли організувати цю подію, щоб зібрати гроші та допомогти людям, які потребують.
Дуже вдячна всім людям, які стоять за Україну. Людям, які живуть в Україні, переживають пекло. Велика подяка усім воїнам та волонтерам, які взяли зброю в руки та зробили все можливе для захисту нашої нації та української землі", – розповіла Світоліна в коментарі "Tennis Channel".
Контекст
Український прапор допоміг: Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Мексиці. Всі призові турніру вона направила жертвам в Україні через військове вторгнення РФ.