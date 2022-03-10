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Свитолина провела благотворительную акцию в США для помощи украинским беженцам

Свитолина провела благотворительную акцию в США для помощи украинским беженцам

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с мужем Гаэлем Монфисом провели акцию "Теннис со звездами", чтобы собрать средства для помощи украинским беженцам, сообщает УНН со ссылкой на "tennis.com".

Детали

Мероприятие провели неподалеку от Индиан-Уэллса (США). Было организовано шоу с теннисными трюками, аукционом спортивных вещей с автографами звезд. К ним присоединились легендарные братья-теннисисты Брайаны, Фрэнсис Тиафо (30 номер мировой мужской теннисной генерации), Ник Монро и Джессика Пегула (19 в рейтинге WTA).

Цитата

"Я уже два года помогаю детям в Украине. Мне очень тяжело видеть ситуацию в Украине с войной. Для меня тяжело видеть, как все невинные люди борются. Очень рада, что мы смогли организовать это событие, чтобы собрать деньги и помочь нуждающимся людям.

Очень благодарна всем людям, которые стоят за Украину. Людям, которые живут в Украине, переживают ад. Большая благодарность всем воинам и волонтерам, которые взяли оружие в руки и сделали все возможное для защиты нашей нации и украинской земле", - рассказала Свитолина в комментарии "Tennis Channel".

Контекст

Украинский флаг помог: Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Мексике. Все призовые турнира она направила жертвам в Украине через военное вторжение РФ.

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