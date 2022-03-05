Український прапор допоміг: Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Мексиці

Деталі

У матчі другого кола українка, посіяна під першим номером, переграла Вікторію Томову із Болгарії – 7:6(3), 3:6, 6:2. Поєдинок тривав 2 години 24 хвилини.

Цитата

"Сьогодні був надзвичайно важкий матч. Я вважаю, що Вікторія (Томова) зіграла дуже хороший матч, і мені довелося по-справжньому дати бій в третьому сеті, повернути свою найкращу гру і спробувати повернутися в матчі. У підсумку мені вдалося виграти шість геймів поспіль, тож для мене це дуже важливо. Це був надзвичайно важкий перший сет, у другий партії не склалося, а потім у третьому сеті я програвала з рахунком 0-2. Я показала не найкращий теніс, але боролася до самого кінця.

І знаєте, український прапор на трибунах дійсно допоміг мені сьогодні боротися… Я справді боролася до кінця та знайшла свою гру", - наголосила українка.

Доповнення

За вихід до півфіналу Світоліна посперечається з п'ятою сіяною - Камілою Осоріо.