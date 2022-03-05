Украинский флаг помог: Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Мексике

Детали

В матче второго круга украинка, посеянная под первым номером, обыграла Викторию Томову из Болгарии - 7:6(3), 3:6, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 24 минуты.

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"Сегодня был чрезвычайно тяжелый матч. Я считаю, что Виктория (Томова) сыграла очень хороший матч, и мне пришлось по-настоящему дать бой в третьем сете, вернуть свою лучшую игру и попытаться вернуться в матче. В итоге мне удалось выиграть шесть геймов подряд, так что для меня это очень важно. Это был чрезвычайно тяжелый первый сет, во второй партии не получилось, а затем в третьем сете я проигрывала со счетом 0-2. Я показала не лучший теннис, но боролась до самого конца.

И знаете, украинский флаг на трибунах действительно помог мне сегодня бороться. Я действительно боролась до конца и нашла свою игру", - подчеркнула украинка.

Дополнение

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с пятой сеяной - Камилой Осорио.