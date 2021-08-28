Світоліна пробилася до фіналу тенісного турніру в Чикаго

Деталі

У півфінальному поєдинку українка, посіяна під першим номером, зламала опір шведської тенісистки Ребекки Петерсон – 6:1, 6:7 (4), 6:3.

У фіналі Еліна Світоліна зіграє з переможницею матчу між 68-ю ракеткою світу Алізе Корне (Франція) і 88-ю ракеткою світу Варварою Грачовою (Росія).

Доповнення

Українка проведе свій перший фінальний поєдинок в поточному сезоні. У минулому році Світоліна виграла два титули на турнірах WTA 250 в Мексиці та Франції. Всього в колекції Еліни 15 титулів WTA.