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Світоліна пробилася до фіналу тенісного турніру в Чикаго

Світоліна пробилася до фіналу тенісного турніру в Чикаго

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у фінал турніру WTA-250 "Chicago Women's Open", що триває на кортах у Чикаго (США), передає УНН з посиланням на сайт Тенісного порталу України.

Деталі

У півфінальному поєдинку українка, посіяна під першим номером, зламала опір шведської тенісистки Ребекки Петерсон – 6:1, 6:7 (4), 6:3.

У фіналі Еліна Світоліна зіграє з переможницею матчу між 68-ю ракеткою світу Алізе Корне (Франція) і 88-ю ракеткою світу Варварою Грачовою (Росія).

Доповнення

Українка проведе свій перший фінальний поєдинок в поточному сезоні. У минулому році Світоліна виграла два титули на турнірах WTA 250 в Мексиці та Франції. Всього в колекції Еліни 15 титулів WTA.

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