Світло вимикали нерівномірно. В одній з областей знайшли порушення в графіках
Київ • УНН
Держенергонагляд провів позапланову перевірку Вінницяобленерго через порушення графіків відключень. Про це йдеться в повідомленні Держенергонагляду, передає УНН.
Деталі
Під час перевірки встановили, що на окремих абонентських підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до ГПВ.
Унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень, що призвело до нерівномірного розподілу обмежень
Також інспектори зафіксували порушення у веденні документації. У низці структурних підрозділів в оперативних журналах не зазначали конкретні лінії, які відключалися під час застосування графіків.
У Держенергонагляді зазначили, що такі недоліки ускладнюють контроль виконання диспетчерських команд та перевірку обґрунтованості звернень споживачів.
Окремо перевірили своєчасність інформування населення через офіційний вебсайт оператора про коригування ГПВ. У результаті виявилося, що зміни до графіку частот вносили, попри часові інтервали, яких потрібно було дотримуватися.
За результатами перевірки ревізори вже склали акт та видали обов’язковий до виконання припис щодо усунення виявлених порушень.
Довідково
Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке відновлює повноцінне здійснення державного енергетичного нагляду в умовах воєнного стану та посилює контроль у сферах електроенергетики й теплопостачання.
Зміни внесли до постанови КМУ від 13 березня 2022 року №303, що дозволило Держенергонагляду здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у повному обсязі. Відновлення контрольних повноважень пов’язують зі зростанням кількості технологічних порушень та аварійності на об’єктах енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо
Як зауважують експерти у галузі енергетики, Україні найближчим часом потрібно швидко наростити акумуляторні комплекси, аби накопичувати денну генерацію та використовувати її у вечірні піки, зменшуючи обмеження й підвищуючи стійкість енергосистеми.