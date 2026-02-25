$43.260.03
09:16 • 8570 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 14169 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 13705 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 13263 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 19289 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 26321 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 21947 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19960 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17104 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 16134 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Світло вимикали нерівномірно. В одній з областей знайшли порушення в графіках

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Держенергонагляд провів позапланову перевірку Вінницяобленерго через порушення графіків відключень. Виявлено невиконання команд диспетчера та недоліки у веденні документації.

Світло вимикали нерівномірно. В одній з областей знайшли порушення в графіках

Держенергонагляд провів позапланову перевірку Вінницяобленерго через порушення графіків відключень. Про це йдеться в повідомленні Держенергонагляду, передає УНН.

Деталі

Під час перевірки встановили, що на окремих абонентських підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до ГПВ.

Унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень, що призвело до нерівномірного розподілу обмежень

- повідомили у регуляторі.

Також інспектори зафіксували порушення у веденні документації. У низці структурних підрозділів в оперативних журналах не зазначали конкретні лінії, які відключалися під час застосування графіків.

У Держенергонагляді зазначили, що такі недоліки ускладнюють контроль виконання диспетчерських команд та перевірку обґрунтованості звернень споживачів.

Окремо перевірили своєчасність інформування населення через офіційний вебсайт оператора про коригування ГПВ. У результаті виявилося, що зміни до графіку частот вносили, попри часові інтервали, яких потрібно було дотримуватися.

За результатами перевірки ревізори вже склали акт та видали обов’язковий до виконання припис щодо усунення виявлених порушень.

Довідково

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке відновлює повноцінне здійснення державного енергетичного нагляду в умовах воєнного стану та посилює контроль у сферах електроенергетики й теплопостачання.

Зміни внесли до постанови КМУ від 13 березня 2022 року №303, що дозволило Держенергонагляду здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у повному обсязі. Відновлення контрольних повноважень пов’язують зі зростанням кількості технологічних порушень та аварійності на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо

Як зауважують експерти у галузі енергетики, Україні найближчим часом потрібно швидко наростити акумуляторні комплекси, аби накопичувати денну генерацію та використовувати її у вечірні піки, зменшуючи обмеження й підвищуючи стійкість енергосистеми.

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономіка