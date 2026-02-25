Свет отключали неравномерно. В одной из областей нашли нарушения в графиках

Госэнергонадзор провел внеплановую проверку Винницаоблэнерго из-за нарушения графиков отключений. Об этом говорится в сообщении Госэнергонадзора, передает УНН.

Детали

В ходе проверки установили, что на отдельных абонентских подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера по отключению линий электропередачи в соответствии с ГПО.

В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди подвергались отключениям, что привело к неравномерному распределению ограничений - сообщили в регуляторе.

Также инспекторы зафиксировали нарушения в ведении документации. В ряде структурных подразделений в оперативных журналах не указывались конкретные линии, которые отключались при применении графиков.

В Госэнергонадзоре отметили, что такие недостатки усложняют контроль выполнения диспетчерских команд и проверку обоснованности обращений потребителей.

Отдельно проверили своевременность информирования населения через официальный веб-сайт оператора о корректировке ГПО. В результате оказалось, что изменения в график частот вносились, несмотря на временные интервалы, которые нужно было соблюдать.

По результатам проверки ревизоры уже составили акт и выдали обязательное к исполнению предписание по устранению выявленных нарушений.

Справка

Кабинет министров Украины принял решение, которое восстанавливает полноценное осуществление государственного энергетического надзора в условиях военного положения и усиливает контроль в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.

Изменения внесли в постановление КМУ от 13 марта 2022 года №303, что позволило Госэнергонадзору осуществлять меры государственного надзора (контроля) в полном объеме. Восстановление контрольных полномочий связывают с ростом количества технологических нарушений и аварийности на объектах энергетической инфраструктуры.

Напомним

Как отмечают эксперты в области энергетики, Украине в ближайшее время нужно быстро нарастить аккумуляторные комплексы, чтобы накапливать дневную генерацию и использовать ее в вечерние пики, уменьшая ограничения и повышая устойчивость энергосистемы.