09:16 • 8316 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 13882 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 13470 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 13047 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 19117 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 26248 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 21893 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 19945 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17091 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 16130 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Эксклюзивы
Свет отключали неравномерно. В одной из областей нашли нарушения в графиках

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Госэнергонадзор провел внеплановую проверку Винницаоблэнерго из-за нарушения графиков отключений. Выявлено невыполнение команд диспетчера и недостатки в ведении документации.

Свет отключали неравномерно. В одной из областей нашли нарушения в графиках

Госэнергонадзор провел внеплановую проверку Винницаоблэнерго из-за нарушения графиков отключений. Об этом говорится в сообщении Госэнергонадзора, передает УНН.

Детали

В ходе проверки установили, что на отдельных абонентских подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера по отключению линий электропередачи в соответствии с ГПО.

В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди подвергались отключениям, что привело к неравномерному распределению ограничений

- сообщили в регуляторе.

Также инспекторы зафиксировали нарушения в ведении документации. В ряде структурных подразделений в оперативных журналах не указывались конкретные линии, которые отключались при применении графиков.

В Госэнергонадзоре отметили, что такие недостатки усложняют контроль выполнения диспетчерских команд и проверку обоснованности обращений потребителей.

Отдельно проверили своевременность информирования населения через официальный веб-сайт оператора о корректировке ГПО. В результате оказалось, что изменения в график частот вносились, несмотря на временные интервалы, которые нужно было соблюдать.

По результатам проверки ревизоры уже составили акт и выдали обязательное к исполнению предписание по устранению выявленных нарушений.

Справка

Кабинет министров Украины принял решение, которое восстанавливает полноценное осуществление государственного энергетического надзора в условиях военного положения и усиливает контроль в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.

Изменения внесли в постановление КМУ от 13 марта 2022 года №303, что позволило Госэнергонадзору осуществлять меры государственного надзора (контроля) в полном объеме. Восстановление контрольных полномочий связывают с ростом количества технологических нарушений и аварийности на объектах энергетической инфраструктуры.

Напомним

Как отмечают эксперты в области энергетики, Украине в ближайшее время нужно быстро нарастить аккумуляторные комплексы, чтобы накапливать дневную генерацию и использовать ее в вечерние пики, уменьшая ограничения и повышая устойчивость энергосистемы.

Александра Василенко

ОбществоЭкономика