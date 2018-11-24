Світ робить все, щоб гірка правда про Голодомор стала відомою – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Цивілізований світ зробив і робить все для того, щоб гірка правда про Голодомор, як геноцид українського народу, стала широко оприлюдненою й отримала належну історичну і правову оцінку. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“День пам’яті жертв голодоморів — геноциду Українського народу — це вагомий привід згадати і осмислити великі трагедії минулого століття, пом’янути у молитві невинних жертв”, — зазначив Глава держави.
Цей день, наголосив Порошенко, також спонукає українців вкотре подивитися прямо у вічі жахливій правді: голодомори в Україні були штучними, вчиненими людьми проти людей.
“Точніше — нелюдами проти людей. І в ім’я збереження України ми маємо завжди пам’ятати про жахливі злочини, заподіяні комуністичним режимом на українських землях”, — зауважив він.
“Цивілізований світ зробив і робить усе можливе, щоб гірка, але така необхідна правда стала широко оприлюдненою, а злочини тоталітарного режиму отримали належну історичну і правову оцінку. Вірю, мільйони невинно загублених душ нарешті змогли віднайти вічний спокій...”, — резюмував Глава держави.
Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні у 16:00 відбудеться акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.