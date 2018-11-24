Світ робить все, щоб гірка правда про Голодомор стала відомою – Президент

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Цивілізований світ зробив і робить все для того, щоб гірка правда про Голодомор, як геноцид українського народу, стала широко оприлюдненою й отримала належну історичну і правову оцінку. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.