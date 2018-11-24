Мир делает все, чтобы горькая правда о Голодоморе стала известной - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Цивилизованный мир сделал и делает все для того, чтобы горькая правда о Голодоморе, как геноциде украинского народа, стала широко обнародованной и получила надлежащую историческую и правовую оценку. Об этом написал на своей странице в Facebook Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"День памяти жертв голодоморов - геноцида украинского народа - это весомый повод вспомнить и осмыслить великие трагедии прошлого века, помянуть в молитве невинных жертв", - отметил Глава государства.
Этот день, подчеркнул Порошенко, также побуждает украинцев еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей.
"Точнее - извергами против людей. И во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, причиненные коммунистическим режимом на украинских землях", - отметил он.
"Цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но такая необходимая правда стала широко обнародованной, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку. Верю, миллионы невинно загубленных душ наконец смогли найти вечный покой ...", - резюмировал глава государства.
Напомним, сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 состоится акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.