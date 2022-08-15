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Світ програє терористам, якщо не захистить Запорізьку АЕС - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни довгий час працювали над досягненням радіаційної безпеки у світі. Якщо зараз не захистити Запорізьку АЕС від російських загарбників, світ програє терористам, передає УНН.

Світ програє терористам, якщо не захистить Запорізьку АЕС - Зеленський

Деталі

Зеленський наголосив, що росія не припиняє своїх шантажистських дій на Запорізькій атомній станції та навколо неї. Провокативні обстріли території АЕС тривають. Під прикриттям станції окупанти обстрілюють міста й громади поруч. Прямо на об’єктах станції російські військові ховають боєприпаси й техніку.

"Де-факто станція замінована. Все це очевидно свідчить про те, що росія відкидає безпекові вимоги країн Євросоюзу та 15 інших країн – загалом 42, які закликали росію вивести свої сили зі станції. Зокрема це Туреччина, Грузія, Британія, Корея, Японія, Австралія, Канада, США", - сказав він.

Президент зазначив, що якщо держава-терорист дозволяє собі повністю ігнорувати вимоги міжнародної спільноти, а тим паче в такій чутливій темі, то це однозначно свідчить про необхідність негайних дій.

"Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень – ООН і МАГАТЕ. Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ "Великої сімки". Вони чітко розуміють, що росія відповідальна за цю ядерну кризу", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти росії, проти "Росатома" і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції та сусідніх районів без жодних умов.

"Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами і радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Програє терористам. Поступається ядерному шантажу. А це може бути прецедент, який побачать й інші терористи. Ще є шанс не допустити цього програшу", - додав президент.

Доповнення

42 країни закликали росію негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся із листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під проводом МАГАТЕ та за участі військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та захищеності Запорізької АЕС.

російська федерація намагається звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС, яка знаходиться у захопленому місті Енергодар.

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