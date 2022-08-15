Мир проиграет террористам, если не защитит Запорожскую АЭС - Зеленский

Детали

Зеленский подчеркнул, что россия не прекращает своих шантажистских действий на Запорожской атомной станции и вокруг нее. Провокационные обстрелы территории АЭС продолжаются. Под прикрытием станции оккупанты обстреливают города и общины рядом. Прямо на объектах станции российские военные прячут боеприпасы и технику.

"Де-факто станция заминирована. Все это очевидно свидетельствует о том, что россия отвергает требования безопасности Евросоюза и 15 других стран – в общей сложности 42, которые призвали россию вывести свои силы со станции. В частности это Турция, Грузия, Британия, Корея, Япония, Австралия, Канада, США", - сказал он.

Президент отметил, что если государство-террорист позволяет себе полностью игнорировать требования международного сообщества, а тем более в столь чувствительной теме, то это однозначно свидетельствует о необходимости немедленных действий.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам Европейского Союза, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий россии произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит. Этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень – ООН и МАГАТЭ. Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел "Большой семерки". Они четко понимают, что россия ответственна за этот ядерный кризис", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против россии, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов без всяких условий.

"Мир много десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это означает, что мир проиграет. Проиграет террористам. Уступает ядерному шантажу. А это может быть прецедент, который увидят и другие террористы. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", - добавил президент.

Дополнение

42 страны призвали россию немедленно вывести войска с территории Запорожской АЭС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом отправить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и защищенности Запорожской АЭС.

российская федерация пытается обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС, которая находится в захваченном городе Энергодар.