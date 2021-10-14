Сутички в Косово: один етнічний серб з кульовим пораненням, постраждало 6 поліцейських

Деталі

Так, Косівська поліція заявила в середу, що співробітники поліції зустріли опір в Митровиці під час операції з вилучення контрабандних товарів.

У заяві йдеться, що поліція відреагувала, коли протестуючі в Митровиці застосували ручні гранати і світлошумові гранати проти офіцерів. За даними поліції, шість співробітників отримали поранення.

Водночас сербське державне телебачення показало кадри, як люди тікають від сльозогінного газу. Повідомляється, що кілька людей отримали поранення. Повідомлялося про подібні зіткнення в сусідньому місті Звечані.

Новинний портал Kosovo Online процитував Златана Елека, керівника лікарні в Митровиці, який сказав, що одна людина була важко поранена.

Цитата

“Пошкодження лопатки і ребер були нанесені вогнепальною зброєю ... Він знаходиться в реанімації і перебуває у важкому стані”, — сказав Елек.

Додамо

Раніше ЗМІ повідомляли, що ситуація в містах загострилася, коли поліцейські почали застосовувати сльозогінний газ, а громадяни, що зібралися, почали кидати каміння.

Контекст

Черговий конфлікт між владою частково визнаного Косово і сербами, що проживають в його північній частині, розпочався 20 вересня, коли влада розпорядилася не пропускати на косовську територію автомобілі з сербськими номерами. За новими правилами всі власники таких автомобілів повинні при в’їзді в Косово ставити тимчасові косовські номера, діючі два місяці, при цьому сплативши мито в п’ять євро.

Влада Косово пояснила свої дії принципом взаємності — Сербія, яка не визнає незалежність Косово, не визнає і автомобільні номери, видані косовською владою, тому для в’їзду до Сербії з 2008 року автовласники з Косово повинні отримувати тимчасові номери на два місяці і платити за це мито.

У відповідь на нові правила етнічні серби, що проживають в північній частині Косова, влаштували акцію протесту, заблокувавши вантажівками два головних прикордонних переходи на кордоні Косово і Сербії — Ярині і Брняк. Влада стягнула в регіон підрозділи спецназу і спробувала розігнати протестуючих сльозогінним газом, проте цього зробити не вдалося, і акція триває до сих пір. 22 вересня прем’єр-міністр Косово Альбін Курті запропонував Сербії на взаємній основі визнати автомобільні номери, проте відповіді не послідувало.

Обидві сторони почали звинувачувати один одного в ескалації конфлікту. 23 вересня сербські ЗМІ написали, що косовські поліцейські біля одного з КПП побили трьох сербів (влада Косова інцидент заперечувала), після чого війська Сербії були приведені в повну бойову готовність. 25 вересня винищувачі ВПС Сербії провели патрулювання на кордоні з Косово. У той же день влада Косова заявила, що невідомі підпалили неподалік від кордону два відділення міністерства внутрішніх справ, наголосивши, що ці епізоди “показують, що б відбувалося на прикордонних пунктах, якщо щоб там не чергував спецназ”.

ЄС і НАТО зажадали від Косова вивести спецназ, а від сербів — зняти блокаду кордону. Увечері 26 вересня вже сама Сербія виступила з вимогами до НАТО — президент країни Олександр Вучич заявив, що Белград чекає втручання альянсу протягом 24 годин, заявивши, що “якщо НАТО не відреагує, відреагує Сербія”. Втім, він обмовився, що “реакція” Белграда можлива, тільки якщо в Косові почнуться погроми сербського населення. Через кілька годин після цього на прикордонному пункті Ярині були помічені військовослужбовці KFOR. У супутній заяві організації підкреслювалося, що вона “уважно стежить за безпекою в Косові” і “збільшить кількість регулярних патрулів”.