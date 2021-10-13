На севере Косово вспыхнули столкновения между полицией и этническими сербами

Детали



По данным местной полиции, стычки произошли в Северной Митровице и Звечане во время полицейской операции в рамках борьбы с контрабандой товаров.

Как сообщает портал, из-за полицейских рейдов на улицах собрались сотни людей. Ситуация обострилась, когда полицейские начали применять слезоточивый газ, а собравшиеся граждане начали кидать камни.

По данным СМИ, полиция применяла слезоточивый газ, а также огнестрельное оружие. Сообщается, что десятки людей получили ранения, один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в столкновениях участвовала специальная полиция Косово “РОСУ”.

На обострение уже отреагировал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

“Инциденты с применением насилия на севере Косово необходимо немедленно прекратить. Односторонние и несогласованные действия, угрожающие стабильности, недопустимы. Все открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при содействии ЕС. Мы на связи с Белградом и Приштиной”, — заявил топ-дипломат ЕС.

Добавим

Очередной конфликт между властями частично признанного Косово и сербами, проживающими в его северной части, начался 20 сентября, когда власти распорядились не пропускать на косовскую территорию автомобили с сербскими номерами. По новым правилам все владельцы таких автомобилей должны при въезде в Косово ставить временные косовские номера, действующие два месяца, при этом уплатив пошлину в пять евро.

Власти Косово объяснили свои действия принципом взаимности — Сербия, не признающая независимость Косово, не признает и автомобильные номера, выданные косовскими властями, поэтому для въезда в Сербию с 2008 года автовладельцы из Косово должны получать временные номера на два месяца и платить за это пошлину.

В ответ на новые правила проживающие в северной части Косова этнические сербы устроили акцию протеста, заблокировав грузовиками два главных пограничных перехода на границе Косово и Сербии — Ярине и Брняк. Власти стянули в регион подразделения спецназа и попытались разогнать протестующих слезоточивым газом, однако этого сделать не удалось, и акция продолжается до сих пор. 22 сентября премьер-министр Косово Альбин Курти предложил Сербии на взаимной основе признать автомобильные номера, однако ответа не последовало.

Обе стороны начали обвинять друг друга в эскалации конфликта. 23 сентября сербские СМИ написали, что косовские полицейские около одного из КПП избили трех сербов (власти Косово инцидент отрицали), после чего войска Сербии были приведены в полную боевую готовность. 25 сентября истребители ВВС Сербии провели патрулирование на границе с Косово. В тот же день власти Косово заявили, что неизвестные подожгли неподалеку от границы два отделения министерства внутренних дел, подчеркнув, что эти эпизоды “показывают, что бы происходило на приграничных пунктах, если бы там не дежурил спецназ”.

ЕС и НАТО потребовали от Косова вывести спецназ, а от сербов — снять блокаду границы. Вечером 26 сентября уже сама Сербия выступила с требованиями к НАТО — президент страны Александр Вучич заявил, что Белград ждет вмешательства альянса в течение 24 часов, заявив, что “если НАТО не отреагирует, отреагирует Сербия”. Впрочем, он оговорился, что “реакция” Белграда возможна, только если в Косове начнутся погромы сербского населения. Через несколько часов после этого на пограничном пункте Ярине были замечены военнослужащие KFOR. В сопутствующем заявлении организации подчеркивалось, что она “внимательно следит за безопасностью в Косове” и “увеличит число регулярных патрулей”.