На півночі Косово спалахнули сутички між поліцією і етнічними сербами

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За даними місцевої поліції, сутички сталися в Північній Митровиці і Звечані під час поліцейської операції в рамках боротьби з контрабандою товарів.

Як повідомляє портал, через поліцейські рейди на вулицях зібралися сотні людей. Ситуація загострилася, коли поліцейські почали застосовувати сльозогінний газ, а громадяни, що зібралися, почали кидати каміння.

За даними ЗМІ, поліція застосовувала сльозогінний газ, а також вогнепальну зброю. Повідомляється, що десятки людей отримали поранення, одна людина знаходиться в лікарні у важкому стані.

Відзначається, що в зіткненнях брала участь спеціальна поліція Косово "РОСУ".

На загострення вже відреагував високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Інциденти із застосуванням насильства на півночі Косова необхідно негайно припинити. Односторонні і неузгоджені дії, які загрожують стабільності, неприпустимі. Всі відкриті питання повинні вирішуватися в рамках діалогу за сприяння ЄС. Ми на зв'язку з Белградом і Пріштіною", - заявив топ-дипломат ЄС.

Додамо

Черговий конфлікт між владою частково визнаного Косово і сербами, що проживають в його північній частині, розпочався 20 вересня, коли влада розпорядилася не пропускати на косовську територію автомобілі з сербськими номерами. За новими правилами всі власники таких автомобілів повинні при в'їзді в Косово ставити тимчасові косовські номера, діючі два місяці, при цьому сплативши мито в п'ять євро.

Влада Косово пояснила свої дії принципом взаємності - Сербія, яка не визнає незалежність Косово, не визнає і автомобільні номери, видані косовською владою, тому для в'їзду до Сербії з 2008 року автовласники з Косово повинні отримувати тимчасові номери на два місяці і платити за це мито.

У відповідь на нові правила етнічні серби, що проживають в північній частині Косова, влаштували акцію протесту, заблокувавши вантажівками два головних прикордонних переходи на кордоні Косово і Сербії - Ярині і Брняк. Влада стягнула в регіон підрозділи спецназу і спробувала розігнати протестуючих сльозогінним газом, проте цього зробити не вдалося, і акція триває до сих пір. 22 вересня прем'єр-міністр Косово Альбін Курті запропонував Сербії на взаємній основі визнати автомобільні номери, проте відповіді не послідувало.

Обидві сторони почали звинувачувати один одного в ескалації конфлікту. 23 вересня сербські ЗМІ написали, що косовські поліцейські біля одного з КПП побили трьох сербів (влада Косова інцидент заперечувала), після чого війська Сербії були приведені в повну бойову готовність. 25 вересня винищувачі ВПС Сербії провели патрулювання на кордоні з Косово. У той же день влада Косова заявила, що невідомі підпалили неподалік від кордону два відділення міністерства внутрішніх справ, наголосивши, що ці епізоди "показують, що б відбувалося на прикордонних пунктах, якщо щоб там не чергував спецназ".

ЄС і НАТО зажадали від Косова вивести спецназ, а від сербів - зняти блокаду кордону. Увечері 26 вересня вже сама Сербія виступила з вимогами до НАТО - президент країни Олександр Вучич заявив, що Белград чекає втручання альянсу протягом 24 годин, заявивши, що "якщо НАТО не відреагує, відреагує Сербія". Втім, він обмовився, що "реакція" Белграда можлива, тільки якщо в Косові почнуться погроми сербського населення. Через кілька годин після цього на прикордонному пункті Ярині були помічені військовослужбовці KFOR. У супутній заяві організації підкреслювалося, що вона "уважно стежить за безпекою в Косові" і "збільшить кількість регулярних патрулів".