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Столкновения в Косово: один этнический серб с пулевым ранением, пострадали шесть полицейских

Столкновения в Косово: один этнический серб с пулевым ранением, пострадали шесть полицейских

Киев  •  УНН

 • 17516 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Один этнический серб получил пулевое ранение, шестеро полицейских пострадали в среду во время столкновений, вспыхнувших на севере страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Так, косовская полиция заявила в среду, что сотрудники полиции встретили сопротивление в Митровице во время операции по изъятию контрабандных товаров.

В заявлении говорится, что полиция отреагировала, когда протестующие в Митровице применили ручные гранаты и светошумовые гранаты против офицеров. По данным полиции, шесть сотрудников получили ранения.

В то же время сербское государственное телевидение показало кадры, как люди бегут от слезоточивого газа. Сообщается, что несколько человек получили ранения. Сообщалось о подобных столкновения в соседнем городе Звечане.

Новостной портал Kosovo Online процитировал Златана Элеку, руководителя больницы в Митровице, который сказал, что один человек был тяжело ранен.

Цитата

“Повреждение лопатки и ребер были нанесены огнестрельным оружием ... Он находится в реанимации и находится в тяжелом состоянии”, — сказал Элек.

Добавим

Ранее СМИ сообщали, что ситуация в городах обострилась, когда полицейские начали применять слезоточивый газ, а граждане, собравшиеся начали бросать камни.

Контекст

Очередной конфликт между властью частично признанного Косово и сербами, проживающих в его северной части, начался 20 сентября, когда власти распорядились не пропускать на косовскую территорию автомобили с сербскими номерами. По новым правилам все владельцы таких автомобилей должны при въезде в Косово ставить временные косовские номера, действующие два месяца, при этом уплатив пошлину в пять евро.

Власти Косово объяснила свои действия принципом взаимности — Сербия, не признает независимость Косово не признает и автомобильные номера, выданные косовскими властями, поэтому для въезда в Сербию с 2008 года автовладельцы с Косово должны получать временные номера на два месяца и платить за это таможенная пошлина.

В ответ на новые правила этнические сербы, проживающие в северной части Косово, устроили акцию протеста, заблокировав грузовиками два главных пограничных перехода на границе Косово и Сербии — Ярине и Брняк. Власть стянула в регион подразделения спецназа и попыталась разогнать протестующих слезоточивым газом, однако этого сделать не удалось, и акция продолжается до сих пор. 22 сентября премьер-министр Косово Альбин Курти предложил Сербии на взаимной основе признать автомобильные номера, однако ответа не последовало.

Обе стороны начали обвинять друг друга в эскалации конфликта. 23 сентября сербские СМИ написали, что косовские полицейские возле одного из КПП избили трех сербов (власти Косово возражали инциденту), после чего войска Сербии были приведены в полную боевую готовность. 25 сентября истребители ВВС Сербии провели патрулирование на границе с Косово. В тот же день власти Косово заявила, что неизвестные подожгли недалеко от границы два отделения министерства внутренних дел, отметив, что эти эпизоды “показывают, что бы происходило на пограничных пунктах, если бы там не дежурил спецназ”.

ЕС и НАТО потребовали от Косово вывести спецназ, а от сербов — снять блокаду границы. Вечером 26 сентября уже сама Сербия выступила с требованиями к НАТО — президент страны Александар Вучич заявил, что Белград ждет вмешательства альянса в течение 24 часов, заявив, что “если НАТО не отреагирует, отреагирует Сербия”. Впрочем, он оговорился, что “реакция” Белграда возможна, только если в Косово начнутся погромы сербского населения. Через несколько часов после этого на пограничном пункте Ярине были замечены военнослужащие KFOR. В сопутствующем заявлении организации подчеркивалось, что она “внимательно следит за безопасностью в Косово” и “увеличит количество регулярных патрулей”.

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