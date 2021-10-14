Столкновения в Косово: один этнический серб с пулевым ранением, пострадали шесть полицейских

Детали

Так, косовская полиция заявила в среду, что сотрудники полиции встретили сопротивление в Митровице во время операции по изъятию контрабандных товаров.

В заявлении говорится, что полиция отреагировала, когда протестующие в Митровице применили ручные гранаты и светошумовые гранаты против офицеров. По данным полиции, шесть сотрудников получили ранения.

В то же время сербское государственное телевидение показало кадры, как люди бегут от слезоточивого газа. Сообщается, что несколько человек получили ранения. Сообщалось о подобных столкновения в соседнем городе Звечане.

Новостной портал Kosovo Online процитировал Златана Элеку, руководителя больницы в Митровице, который сказал, что один человек был тяжело ранен.

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“Повреждение лопатки и ребер были нанесены огнестрельным оружием ... Он находится в реанимации и находится в тяжелом состоянии”, — сказал Элек.

Добавим

Ранее СМИ сообщали, что ситуация в городах обострилась, когда полицейские начали применять слезоточивый газ, а граждане, собравшиеся начали бросать камни.

Контекст